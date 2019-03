El xef Marc Ribas farà cuina modernista al restaurant de l'Hotel Fuster de Barcelona

El xef Marc Ribas farà cuina modernista a finals d'abril al restaurant situat dins de l'Hotel Fuster de Barcelona, confirma el presentador per a diari ARA, que també ho ha explicat al diari L'Independent. "Jo buscava un restaurant a Barcelona i l'Hotel Fuster volia un projecte nou per al seu restaurant, així que podríem dir que ens hem trobat l'un a l'altre", diu.

Mentre es fan les obres a la cuina, Ribas està ideant la carta del restaurant, que es dirà "Panot". "No hi faré menú de degustació, sinó que serà menjar a la carta", revela el presentador del programa "Cuines" de TV3. Per continuar, es basarà en el receptari de principis del segle XX, una època que, gastronòmicament, va ser tan important com també era per a l'arquitectura o a la literatura. A més, "es van viure tendències culinàries que ara també estem vivint", diu Ribas. Entre les tendències més ressaltables hi ha la del vegetarianisme. "L'arquitecte Antoni Gaudí era vegetarià per exemple", diu el cuiner.

Per tot plegat, el xef, que l'any passat va publicar a l'editorial Cossetània el llibre de receptes 'Brutal' [vegeu-ne una a baix], cuinarà un receptari en què destacarà el producte fresc. "Serà cuina senzilla i refinada alhora", com va ser la cuina burgesa del Modernisme.

Truita de mongetes del ganxet, segons Marc Ribas

250 g de mongetes del ganxet seques

4 ous

aigua mineral

llet sencera (1 rajolí)

pebre negre

oli d'oliva extra verge

sal

Bullim les mongetes amb aigua mineral sense sal: les disposem a l'olla apressió i hi aboquem aigua freda fins a triplicar-ne el volum. Si veiem alguna mongeta que sura, la retirem. Quan arrenqui el bull, retirem l’olla del foc i colem les mongetes. Les tornem a passar a l’olla, les tornem a cobrir d’aigua freda i altre cop al foc. D’això se’n diu «fer una espantada», i serveix perquè la pell no es desenganxi de la mongeta. Quan torni a arrencar el bull, tapem l’olla a pressió i coem les mongetes durant 45 minuts. Transcorregut aquest temps, les deixem a la mateixa olla sense obrir 1 hora més. Després, les colem i les reservem. En un bol, batem els ous amb un pols de sal, un de pebre i un xic de llet. Per tal que quedin més esponjosos, ho fem amb la batedora de varetes. Disposem una paella amb unes gotes d’oli i hi saltem les mongetes durant un minut. Hi aboquem els ous i fem la truita. La tombem passats un parell de minuts. Ja la podem servir, ben calenta.

FRASE:

Aquest plat és tan senzill de fer que gairebé fa vergonya: amb unes mongetes del ganxet i uns ous, fem una truita diferent a les que solem menjar, ben contundent, amb caràcter i apta per als dies de fred.

FRASE:

La mongeta del ganxet ens aporta fibra i energia de llarga durada.

FRASE 2:

A diferència d’altres llegums, les mongetes del ganxet seques no cal deixar-les en remull hores abans.