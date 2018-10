Joan Roca revalida el títol de millor xef del món

Joan Roca continua recollint premis i reconeixements arreu del món. El xef del Celler de Can Roca ha revalidat el títol de millor xef del món que atorga The Best Chef Awards, una entitat que agrupa 350 cuiners de prestigi de tot el planeta. Es confirma així l'excel·lent moment pel que passa el restaurant gironí dels germans Roca.

El segon lloc d'aquesta llista de xefs destacats l'ocupa el danès René Redzepi, que actualment està treballant en el nou projecte Noma 2.0, mentre que el cuiner madrileny Dabid Muñoz ha quedat en tercer lloc per la seva feina al capdavant del restaurant Diverxo.

En declaracions a la revista digital gastronòmica '7 Caníbales', Roca va dir que veu amb bons ulls la proliferació de rànquings en el món de la gastronomia, perquè "reflecteixen punts de vista diferents i donen visibilitat als xefs i a la seva feina", tot i que va reconèixer que li agradaria que també destaquessin "el talent dels joves que empenyen fort".