Carles Abellan: "A La Barra el mateix cuiner serveix i explica el plat al client"

El restaurant La Barra ja està situat dins de l'Hotel W de Barcelona, després que al mes de novembre la 'Guia Michelin' l'hagués premiat amb la primera estrella. I mentre el xef Carles Abellan assegura que ara controlarà millor els tres restaurants en total que té a Barcelona des de l'Hotel Vela, avança que al mes de juny inaugurarà un bar de barri, de nom Alegria, que estarà situat a la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Comte de Borrell. "És un bar de 1899 amb què vull treballar el concepte de barri", diu Abellan.

El xef Carles Abellan afirma que se sent "molt còmode" amb la idea per la qual ha apostat al restaurant La Barra. "És una cuina transparent i alhora és un espectacle, perquè el client veu en directe com preparem tots els plats", explica a la terrassa del restaurant, on també serveix els plats. Amb el trasllat, del passeig Joan de Borbó a l'Hotel Vela, Abellan ha aconseguit augmentar l'espai i, personalment, "tranquil·litat, perquè des d'aquí ho controlo tot físicament", diu el cuiner.

Els arrossos, com el de gambes a l'allet [vegeu-lo a la foto de dalt], es preparen dins de l'espai de la cuina, però unes televisions en projecten la preparació. "Així que ho expliquem tot", diu Abellan, i no només els plats que es cuinen a la brasa, com són els peixos (turbot, llenguado, llobarro, rajada), marisc (com les navalles, l'eriçó) o cefalòpodes (calamar farcit de ceba).

Per continuar, el xef indica que el concepte de cuinar en directe també implica un valor molt important, que és la interacció entre el cuiner i el client, perquè el primer acaba servint el plat al segon, i per tant l'hi explica amb tots els detalls.

Abellan assegura que no es considera l'inventor del concepte, però sí que recorda que el seu restaurant Comerç 24, tancat el gener del 2015, va ser pioner a Barcelona fa 12 anys.

Per acabar, entre els pròxims projectes, el cuiner està content amb el que inaugurarà al mes de juny, el bar Alegria. "És un bar que va obrir portes el mateix any que es va fundar el FC Barcelona, i em fa il·lusió perquè vull treballar-hi el concepte de barri, de servir la gent que viu a prop del bar", conclou Carles Abellan.