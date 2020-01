Què i com menjarem el 2020?

Quins ingredients es posaran de moda aquest any? De quines preparacions es parlarà més? Cap on anirà la gastronomia aquest 2020? Encara que no tinguin una bola màgica, nombrosos estudis de mercat assenyalen el camí que seguirà l'univers foodie aquest nou any. Són molts els estudis i informes elaborats per les grans superfícies i consultories al voltant de què menjarem i com, com els informes proposats per la cadena de supermercats nord-americana Whole Foods Market, la plataforma de menjar a domicili Uber Eats o els principals gurus gastronòmics. Tots ells pronostiquen una nova collita de productes i gustos que aviat començaran a emergir als lineals dels supermercats i a les cartes dels restaurants, però també a les xarxes socials. Us expliquem de què anirà la cosa.

Menjar ràpid però vegà

La demanda de menjar ràpid i a domicili no baixarà aquest any, sinó que canviarà d'estil. Els experts pronostiquen que canviarà el tipus d'aliments que es demanaran i que es passarà d'aliments ultraprocessats i poc saludables a comandes amb més protagonisme d'ingredients sans, vegetarians i, sobretot, vegans, una opció que està creixent. Aquesta tendència es mantindrà també en les comandes als restaurants, on hi haurà cada cop més una clientela interessada en els plats saludables i amb moltes verdures.

La coliflor, gran protagonista

Amb nom de flor i aroma contundent, aquest ingredient viurà el 2020 un èxit sense precedents. A més d'aparèixer citada als informes com a ingredient de moda, juntament amb cols i bròquils, aquesta verdura ha començat l'any acaparant portades de la mà de llibres que li vaticinen tot el protagonisme, com el del xef israelià Oz Telem, Coliflor, publicat per Libros Cúpula. En aquesta obra, el cuiner parla d'aquesta verdura com la “reina blanca”, que ja és tendència a les xarxes. Telem en defensa el seu gran valor nutricional i el fet que està disponible durant tot l'any. Des d'Uber Eats expliquen que ja han registrat un augment de les comandes de productes basats en la coliflor, com els nyoquis i les masses de pizza, en una tendència que s'espera que continuï creixent.

Farines de tota mena

Ja estem vivint un esclat de la farina més enllà de la de blat, i el 2020 promet confirmar la tendència amb noves farines de tota mena, especialment de fruita i verdura. Els cereals i les llegums han sigut el 2019 els principals protagonistes de les farines més innovadores, com les de fajol, cigrons i castanyes. Davant d'això, aquest any les multinacionals detecten un moviment cap a farines a base d'ingredients com plàtan, coliflor, llavors i xufla, també de farines integrades per diverses llavors, entre d'altres. Es tracta de farines que ofereixen altes dosis de proteïna i fibra.

Mantegues de fruits secs

Més enllà de la tahini (o pasta de sèsam), les marques pronostiquen que el 2020 serà un any d'explosió de tota mena de mantegues elaborades a base d'ingredients d'allò més variats, com ara nous, anacards, ametlles, macadàmies, però també a base de llavors de síndria i de carabassa, a més de noves incorporacions, com les nous de pili, que prometen convertir-se en un aliment de moda. Les marques volen eliminar l'oli de palma dels seus productes o usar-ne amb certificació d'origen responsable, i per això s'esforçaran per trobar noves solucions per als clients amants de les pastes d'untar. Tot un univers de mantegues s'obrirà davant dels nostres ulls.

Carn i verdura es fusionen

Si les hamburgueses veganes han sigut cosa del 2019, el 2020 portarà els processats de carn barrejada amb verdura, en línia amb la tendència de molta gent que s'ha proposat menjar menys carn. Productes com les mandonguilles i les hamburgueses inclouran productes d'origen vegetal, com xampinyons i pebrot, i menys carn. A més, els productors asseguren que es tracta de productes més econòmics per a la butxaca dels consumidors.

Productes respectuosos amb el medi ambient

Cada cop ens preocupa més la sostenibilitat dels aliments, la seva procedència i el seu impacte mediambiental. Per això els consumidors demanen a les marques un ús responsable dels sòls on cultiven els seus productes i s'espera que aquest any hi hagi un augment de productes agrícoles que ajudin a restaurar els sòls degradats, amb components respectuosos amb el medi, que millorin la biodiversitat i promoguin la retenció de carboni. El que es coneix com agricultura regenerativa. Els consumidors també estaran atents als segells de qualitat dels productes i al compromís de les marques en relació amb el canvi climàtic.

Dieta 'keto'

La dieta cetogènica o keto serà una de les tendències del 2020. Aquest plantejament alimentari proposa evitar els carbohidrats i donar pas als greixos saludables i les proteïnes, tot i que moltes veus alerten que aquesta dieta no és bona per a tothom i que no es pot fer durant un llarg període de temps. Tot i això, els experts creuen que el mercat mundial d'aliments dietètics cetogènics creixerà un 5,3% fins al 2024.

Sucres de diferents orígens

L'oferta de sucres s'ampliarà aquest 2020 amb noves opcions més enllà del blanc, el morè, l'estèvia, la melassa, el xarop d'auró o la panela. Aquest any hi haurà molt més per triar entre nous suggeriments, especialment en les reduccions d'almívar de fruites com la magrana, el coco, els dàtils i la fruita xinesa del monjo. També trobarem xarops dolços extrets de midons, com la canyota i el moniato. Aquestes reduccions seran una manera d'afegir gustos concentrats a les postres, els adobats i les carns, i es poden fer servir per fornejar i endolcir begudes.

Els menús infantils més sofisticats

El món dels nens no serà aliè al dels adults, i la sofisticació en l'alimentació també es deixarà veure en els menús infantils dels establiments. Segons els experts, els nens saben més de cuina que mai, i la previsió és que perdin protagonisme els nuggets de pollastre i les minipizzes i que aquest 2020 els més petits puguin triar entre menús més variats, amb ingredients de la cuina d'arreu. Els infants estan exposats des de petits a propostes culinàries noves, més arriscades, amb més vegetals i també amb nous ingredients, com el sushi, el salmó, els fermentats o condiments agosarats.