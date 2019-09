10 raons per anar a menjar un menú de 20 euros a Bellver de Cerdanya

1.

La Núria Bonet dirigeix el restaurant Ca la Núria de Bellver, que va obrir el 2010, quan tenia 28 anys i una motxilla carregada d’experiències, omplerta en restaurants d’alta cuina. Després de rondar pel món va decidir tornar al born, a la seva població natal, on podia fer xarxa amb productors locals, i crear un restaurant que de seguida se li va quedar petit. El 2015, a Puigcerdà, va obrir el segon Ca la Núria, al capdavant del qual hi ha la seva parella, el cuiner August Dalet.

Ca la Núria és una casa de menjars dels de tota la vida, en què els clients parlen amb la cuinera, que és la que pren la comanda dels plats, i fa sentir com a casa els que l’escolten. El menú setmanal és de 20 € i permet escollir entre 5 entrants, 4 primers, 4 segons i 4 postres. La combinació vegetariana és possible, i també la que prefereix el peix que la carn. I, atenció, les racions són generoses, ben generoses.

La xef defineix la seva cuina de mercat i del Pirineu, perquè aposta pel producte i per la proximitat. Fa xarxa entre els elaboradors de la comarca, a qui admira, i en destaca la seva bona feina. Els formatges, la vedella, els vins (sí, a la Cerdanya també es fan vins) són de petits productors que, en mans de la Núria, brillen.

Hi ha molts altres ingredients que la xef elabora ella mateixa. “Ens hem d’entretenir d’alguna manera, a l’hivern”, diu, malgrat que a la comarca es treballa bé gairebé tot l’any, llevat de la primavera, que potser és l’única estació de l’any que el turisme no troba gaire atractiva la comarca. El cas és que la Núria elabora ella mateixa tots els productes provinents del porc, perquè compra entre 3 i 4 porcs a l’escorxador. “En el cas de la sobrassada, segueixo la recepta tal com la fan a Mallorca”, diu la Núria.

A part de les botifarres, llonganisses i sobrassades, la Núria també conrea un hortet, d’on cull els enciams, els tomàquets, els pebrots, els carbassons. “Cuidar un hort també et fa adonar de l’esforç que suposa obtenir un bon producte”, diu la Núria. I la seguretat de saber exactament què menges.

A l’hora de destacar plats (la reducció sempre és necessària per entendre el món), cal subratllar els raviolis de cua de bou amb salsa parmesà. A la mateixa cuinera li agrada que li preguntin pels raviolis, perquè els fa ella des del principi fins al final.

Altres plats salats: els pèsols negres amb cansalada confitada; les galtes i les costelles de porc confitades i rostides amb mel de mil flors; la terrina de xai, que cuina com un rostit; els canelons i, ara que ja comencen a haver-hi les primeres, les carxofes amb cansalada confitada i cloïsses.

Les postres són tan elaborades com la resta de plats. Algunes de les que es poden tastar, amb xocolata: sopa de xocolata blanca amb iogurt i plum-cake; pecat de xocolata amb fruita.

Per als amants de la crema catalana, que es menja tot l’any, la Núria Bonet en fa una escuma amb pinya caramel·litzada.

I els formatges es mereixen un gran punt i a part. A Ca la Núria els serveixen de manera ben gràfica, amb un cartellet al capdamunt de cada un, servits en una llosa negra, en què se’n diu el nom i la llet amb què estan fets. Menjar-ne és recordar que a la Cerdanya, com a tots els Pirineus, es concentren part dels grans productors de formatges del país.