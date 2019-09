10 motius per anar a menjar fideus amb gambes a Casa Xica

1.

Semblen fideus de gelatina, els fideus amb gambes del restaurant Casa Xica. La seva textura, flàccida, contrasta amb la carn molsuda de la gamba. En realitat, els fideus estan fets de soja verda, són fideus secs d’entrada, però el cuiner, Marc Santamaria, els cuina amb mantega, all, oli de sèsam, oli de coco i caldo de gamba, i els flameja amb brandi. Les gambes estan cuites 30 segons al forn i amanides amb un raig d’oli d’oliva extra verge i cristalls de sal de Maldon. Una delícia.

2.

Marc Santamaria i Raquel Blasco, cuiners, van obrir el restaurant Casa Xica, al carrer de la França Xica del Poble-sec de Barcelona, el 2014. Havien treballat a Londres i a la Xina, i tenien ganes de tornar a la ciutat on s’havien format com a cuiners per tenir-hi un local propi. Sense haver-ho rumiat explícitament, quan es van posar a cuinar els van sortir les tècniques asiàtiques de cocció, perquè eren les que més els havien captivat.

3.

“Cuina de fusió” no és una bona definició per als plats de la parella, professional i sentimental. Ni tampoc cuina xinesa, malgrat que la semàntica de força plats en portin noms. Compren producte de proximitat, de temporada, i el passen per la paella amb els procediments que més els agraden. Etiquetar és sempre esbiaixat.

4.

L’ensalada russa amb anguila fumada és un altre dels plats imprescindibles de Casa Xica. La mateixa maionesa té gust també d’oli fumat, i l’anguila torna a ser un bon contrast per a la textura del plat universal. “La cuino 30 segons al forn perquè alliberi el fred i el col·lagen”, explica Santamaria sobre la cuina de l’anguila.

5.

Els amants dels plats de carn tenen mil i una opcions. Algunes recomanacions, el garrinet confitat i cruixent, a l’estil Hong Kong. “El vam tastar a la Xina, i per sempre més vam quedar impactats”, diu el cuiner. I els 'baos' (pa cuit al vapor) farcits de cua de bou.

6.

Els ‘dumplings’, que és la manera com els xinesos anomenen als farcellets, mereixen un punt i a part. El Marc els prepara amb gambes i amb brou de vedella.

7.

La tonyina, concretament la part anomenada ‘toro’, conforma un dels plats que aixequen passions. Crua i amb acompanyaments que exalcen el gust de la proteïna.

8.

A les postres hi ha una tríada màgica. El tàrtar de pinya amb gelat de coco; el lingot de xocolata amb maduixes i fruits vermells, i el tiramisú. Si cal triar, opteu sempre per la xocolata.

9.

Els cuiners són tan creatius, que cada mes i mig canvien la carta. Quan van començar, encara la capgiraven amb més rapidesa, cada tres setmanes, però ara s’han adonat que els clients hi tornen per demanar-los alguns dels plats que ja havien tastat. No cal canviar-ho tot si funciona.

10.

L’espai de Casa Xica és ben singular. Estret però molt allargassat, amb espai suficient entre taula i taula. I amb encant per l’ambientació que hi han donat. I, atenció!, els vins i el servei es mereixen també un bon aplaudiment. Casa Xica és gran per als amants de la bona cuina i el bon servei.