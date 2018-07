"El Sant Pau es convertirà en un bar de copes""

La cuinera Carme Ruscalleda va complir, el 8 de maig passat, 66 anys. Tenia tan sols 16 anys quan entrava a treballar al supermercat dels pares, al carrer Nou de Sant Pol de Mar. Allà començava com a dependenta, i a poc a poc va començar a prendre decisions pròpies, com ara elaborar ella mateixa botifarres creatives. El 27 d'octubre d'enguany, quan tanqui l'últim servei del Sant Pau, haurà complert tres dates màgiques: 50 anys treballant; 30 anys de funcionament del Sant Pau, i 43 anys de casada amb la seva parella vital i professional, en Toni Balam.

Assegures que el tancament del restaurant Sant Pau vol dir continuar treballant, que no és una jubilació. Com ho expliques?

Des que vaig agafar el compromís del restaurant de Tòquio, l'any 2004, quan ens ho va proposar l'empresari japonès Yuji Shimoyama, vam iniciar el projecte de cuina-investigació. Des de Sant Pol de Mar estudio els plats de les cartes del restaurant de Tòquio, i ara també els de l'Hotel Mandarín Barcelona i el pop-up que hem inaugurat aquest mes de juliol a Mònaco, a l'Odyssey, el restaurant del cuiner francès Joël Robuchon, situat dins l'Hotel Metropole Monte-Carlo.

Tanques per tenir més temps?

És literalment així. M'allibero de la casa mare, el Sant Pau, que em lliga dinars i sopars diàriament, perquè no em veig amb la mateixa força i il·lusió des que el vaig inaugurar el 1988, ara fa 30 anys. Tancar una història d'èxit com és el Sant Pau vol dir tenir llibertat per continuar el camí professional que ja tenia iniciat paral·lelament quan es va inaugurar el Sant Pau de Tòquio. També vull tenir temps per anar a escoles de cuina, per exemple.

Continuaràs llevant-te a les 7 am per estar davant de l'ordinador a les 8 i, a les 10 a la cuina?

Aquests són els meus ritmes biològics i de treball que no penso canviar. La cuina del restaurant Sant Pau es queda intacta, perquè allà és on faré la investigació dels plats que han d'estar a les cartes dels restaurants que dirigeixo gastronòmicament, i que prepararé amb cuiners de la plantilla del Sant Pau. Però la part superior del restaurant sí que canviarà.

Canviarà perquè has anunciat que es convertirà en un bar de copes.

Sí, la meva filla, Mercè Balam, i el meu gendre, Albert Rovira, actual maître del Sant Pau, convertiran el restaurant en un bar de copes, amb el jardí com a espai emblemàtic. No serà un Sant Pau com el que en Toni i jo hem tingut durant 30 anys, perquè la història canvia, però em fa molta il·lusió que la família hi iniciï un camí professional nou.

Ara mateix, a part de la cuina, en quins projectes treballes?

En dos concretament, que em fan molta il·lusió. Per una banda, el mes de novembre, quan ja estigui tancat el restaurant, apareixerà un llibre, publicat per Planeta, que portarà per títol Felicitat, que explicarà quina ha estat la fórmula de l'èxit del Sant Pau.

Ens la pots avançar?

La fórmula és treballar en el que dona plaer. I també teixir complicitats, amb el territori on visc, el Maresme, amb els proveïdors de la matèria primera, amb els clients, amb la família, que m'ha donat suport.

I el segon projecte?

La preparació d'una exposició al Palau Robert de Barcelona, que s'inaugurarà a la primavera de l'any vinent, i que explicarà la trajectòria dels 30 anys del Sant Pau, i també de les altres iniciatives professionals, perquè ens considerem ambaixadors de la nostra cuina, catalana, allà on hem anat.

Durant tot l'estiu, els qui vagin al Sant Pau podran tastar el menú dels 30 anys, que acaba amb un porc de xocolata i amb una llibreta, tipus Moleskine, que tu mateixa has omplert pàgina a pàgina.

Sí, hi serà durant tot l'estiu i també fins que tanques. No el canviarem. És un menú que comença amb 'Memòria des d'una botiga', en què serveixo en un plat, on hi ha una imatge de l'antic supermercat dels pares, una croqueta de bacallà, amb pebrot verd picant; pa amb tomàquet amb botifarra negra del perol, i un pastís salat de formatge, olives i herbes.

Quins altres plats hi ha al menú?

Hi ha un plat que li dic Memòria d'infància, i que és vedella de Girona amb cama-secs. Però en el menú també reto homenatge als vegetals, sempre de proximitat.

Com els tomàquets.

Els tomàquets apareixen en un plat que li dic vellut, que es menja amb cullera, i que hi va amb llagostins.

Les postres també mereixen un esment. Quines tens en el menú?

Hi tinc el mel i mató, que és justament això, però la presentació és en forma de cub. Després hi ha les postres que anomeno Maresme, que és una rosa mengívola, i que el plat on la serveixo, conté, com a decoració, les fulles verdes originals. I, per acabar, amb els cafès apareix el porquet de xocolata.

El porquet de xocolata tanca el menú i també tanca el teu cicle vital?

Sempre estaré agraïda al porc. Em va donar llibertat. Em va permetre empoderar-me quan treballava al supermercat, perquè vaig elaborar-ne botifarres, amb el permís dels pares, que després tenien molta sortida, que agradaven a la gent, i que em feien comanda. A partir d'aquesta bona acceptació, vaig anar elaborant més i més plats per emportar. I d'aquest primer pas va sorgir el somni de fer un restaurant, de tenir un menjador on pogués fer tots aquells plats que preparava al supermercat. Ara, el porc són les postres finals, fet de xocolata, que el client tanca amb una maça, i d'on sorgeixen mil i una 'delicatessen': 'macaron', gerds, panellets, bombons d'aigua de mar. Amb el porc dono sentit a tota la meva vida professional.