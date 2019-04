Un trident de luxe al Divinum

Ara fa poc més de set mesos en Joan Morillo, propietari i cap de sala del restaurant Divinum de Girona, va decidir deixar la monogàmia que practicava amb la seva dona i companya de sala, Laura Tejero, per situar-se en un estat de bigàmia consentida. L’afortunat d’aquesta segona relació és en Jordi Rollan, xef del Divinum i cuiner amb una dilatada carrera d’èxit.

En Joan i en Jordi s’han acoblat i els més beneficiats són els gironins amb bon paladar. Tot va començar un dia que Rollan, sortint del Divinum com a client, li va comentar a Morillo: “Si jo tingués el teu servei i tu la meva cuina podríem fer alguna cosa molt bona”. Dit i fet! La necessitat i les ganes de trobar-se van facilitar la unió d’un cap de sala únic amb un xef amb personalitat. El públic gironí és especial, però ells dos saben el que li agrada. Són conscients que tenen un repte, però de moment aquesta relació està sent un èxit.

Hi ha tres menús: Vall de Sant Daniel, a 90 €; Tarlà, a 65 €, i el dels migdies de dilluns a divendres, anomenat Mercat, 45€. A més d’una carta amb gran diversitat de propostes molt interessants i de temporada.

Sovint el dilluns és dia de descans per a molts restaurants. No és el cas del Divinum, de manera que aprofitem l’avinentesa i ens hi deixem caure amb ganes de començar amb força la setmana. Com sempre, demanem si podríem jugar una mica amb el menú per poder tastar el bo i millor de la cuina d’en Jordi. N’havíem sentit a parlar, però no la coneixíem, i ja frisem.

Entrem en matèria. És temps de les últimes garoines i toca gaudir-ne: garoina amb algues. Continuem amb la xirivia amb prunes i pil-pil vegetal; d’entrada pot semblar una pastanaga en hores baixes, però el Jordi sap com transformar-la en un plat gustós i sorprenent. Col tofonada amb suc de cap i pota (sí, parlem de la col de tota la vida). Continuem amb intensitat de gustos: raviolis de botifarra negra i farinetes de fajol i un remenat de calçots i carxofes estel·lar. Tot això marinat amb un vi de Vilamaniscle anomenat Racons. En aturem un moment per rememorar algun dels plats. Incidim especialment en la col tofonada amb cap i pota. Ens sorprenem d’estar xalant amb un plat de col. No deixa de ser una punyetera col, però en Jordi, la tòfona i el cap i pota la converteixen en un plat inoblidable. Ara és el moment de tornar a agafar impuls per atacar amb determinació l’arròs de bacallà i iuca; el llenguado amb brioix trufat i la seva meunière; tendó; peus de porc i morena, i l’ steak tartar. No ens queda esma per a més, però el carro de formatges artesans ens obliga a buscar un forat. Sabem que en Joan n’és un expert i confiem a ulls clucs en els seus suggeriments.

En Joan i en Jordi fa set mesos que són parella. Una conjunció d’astres es va alinear i va fer que un dels millors caps de sala del país s’associés amb un cuiner experimentat i amb talent que respecta com ningú el producte de temporada. La Laura, acompanyant el Joan a la sala, controla els moviments i n’és el baluard. A tots tres els agrada la feina i els agrada fer feliços els clients. A nosaltres ens en van fer. Girona també té el seu trident.