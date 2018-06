¿Tornarà a ser el número 1 El Celler de Can Roca?

Bilbao és la ciutat escollida, enguany, per celebrar-hi la gala 50 Best, una mena d'Oscars de la gastronomia, organitzada per la revista 'Restaurant' i que premia els millors establiments del món. El Celler de Can Roca, que durant dos anys va regnar amb el número 1, ocupa ara la tercera posició d'aquesta llista que encapçala el restaurant Eleven Madison Park, de Nova York, seguit per l'Osteria Francescana de Massimo Bottura, a Mòdena (Itàlia).

Entre els 10 primers, actualment, també hi ha dos bascos: l'Asador Etxebarri, a Axpe, que ocupa la sisena posició; i el Mugaritz, d'Andoni Luis Aduriz, a Sant Sebastià, que ocupa la novena posició en el rànquing.

Llistes "injustes"

Aquest dimarts al vespre totes les mirades estaran posades en El Celler de Can Roca a l'espera que escali de nou posicions cap al podi. Tot i això, Joan Roca, destacava dilluns a Efe des de Bilbao que les llistes "acaben sent injustes" perquè no hi caben tots els que mereixerien ser-hi, però alhora reconeix que "donen visibilitat" i que aquesta és una gala "important".

"Estem expectants, però també amb la sensació de tenir la feina feta. Portem nou anys entre els cinc primers, i dues vegades hem sigut el número 1. Venim tranquils i que sigui el que déu vulgui", va dir el xef d'El Celler de Can Roca de Girona

Més de 250 periodistes d'arreu del món i més de 700 convidats, entre els quals hi ha els millors xefs d'arreu, es reuniran aquest vespre al palau Euskalduna per conèixer la llista dels 50 millors restaurants d'aquest any.