Un menú de Nadal amb molta estrella

Un any més, la distribuïdora de vins Vila Viniteca ha presentat el seu menú de Nadal fet per xefs guardonats amb estrelles Michelin de casa nostra. En aquesta ocasió, els plats de l’anomenada Cuina de les Estrelles són quatre propostes a càrrec de Francesc Rovira, de la Fonda Xesc, Sílvia Hofmann, del Restaurant Hofmann, Javier i Sergio Torres, de Cocina Hermanos Torres, i Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, del Disfrutar.

Per començar, el xef Francesc Rovira, de la Fonda Xesc de Gombrèn, ha creat un consomé vegetal amb ginebró, nap, col i ‘royal’ de tòfona. "Un plat que vol ser una resposta a la pregunta de què fem i on ho fem, és a dir, en un lloc de muntanya", ha explicat Rovira durant la presentació. Per al guardonat cuiner, el consomé és ideal per iniciar l’àpat nadalenc de manera lleugera i per preparar l’estómac per als plats més pesants. A més, el ginebró "li dona un toc molt fresc i aromàtic". Per acompanyar aquest plat, Quim Vila, director de Vila Viniteca, ha proposat el vi austríac Bründlmayer Grüner Veltliner Loiser Berg Reserve 2010.

El segon plat, una mica més contundent, són els canelons de vedella i foie amb crema tofonada dissenyats especialment pel Restaurant Hofmann. "Són un dels nostres plats estrella i eren un dels preferits de la meva mare", ha confessat Sílvia Hofmann, propietària del restaurant. És un plat que es pot acompanyar d’un Descendientes de J. Palacios La Faraona 2015.

Seguidament, els germans Sergio i Javier Torres, de Cocina Hermanos Torres, han preparat un pollastre de pagès rostit amb cítrics i raïm. "Seguim en la dinàmica de fer cuina tradicional", ha explicat Sergio Torres abans de fer la degustació. La seva aposta és una "cuina de confort" per a l’època de Nadal i aconseguir un plat que evoqui "els records d’abans però amb els sabors d’ara". A més, els germans han afegit el raïm a la recepta amb un doble joc: pel raïm de Cap d'Any i pel vi de Vila Viniteca. Es tracta d'un pollastre amb un intens toc de canyella que, segons Quim Vila, es pot acompanyar d’un Shafer Hillside Select Cabernet Sauvignon 2013.

Finalment, els xefs Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, dels restaurants Disfrutar, de Barcelona, i Compartir, de Cadaqués, s’han encarregat de les postres amb un ‘cheescake’ fet amb crema de formatge fresc, fruits vermells, galeta, gelatina de ‘kirsch’ i dues cireres amb sorpresa. "Volíem representar un postre que fos una fusió i que tingués un punt d’acidesa i frescor", ha conclòs Eduard Xatruch.

Aquest menú, que té un cost de 49 euros, estarà disponible a partir d’aquest dissabte i fins al 5 de gener a la mateixa botiga de Vila Viniteca. Es tracta d'una tradició que ja fa 13 anys que té l’objectiu d’oferir alta gastronomia en un format pràctic: només cal escalfar el menú i emplatar-lo.