Els ‘boixos’ arriben a la Cerdanya

Dissabte d’estiu a la Cerdanya. Bona temperatura, sol i tranquil·litat. Una Estrella ben tirada abans d’entrar a dinar. Això és difícilment millorable però ho aconseguim quan descobrim un restaurant que fa poc més d’un any que està obert: La Buixeda a Alp. Un municipi dedicat en gran part al turisme i, en especial, a l’esquí. A l’Adrià li agrada esquiar, a l’Ivan i al Carles no gaire, però on coincidim tots tres és en el plaer de descobrir viles i indrets del nostre país gràcies als seus restaurants. La Buixeda és una molt bona raó per visitar Alp i els seus voltants.

És un projecte d’Enrique Valenti, empresari gastronòmic que també lidera el restaurant Marea Alta de Barcelona. Valenti ha fet la carta i gestiona el negoci però qui el defensa dia a dia davant dels clients és l’Erik Baró a la sala i en Jose Romero als fogons. El restaurant és en una masia ceretana amb un jardí-terrassa que et convida a fer una pausa abans i després de l’àpat.

El primer que veiem a l’entrar és el més semblant a una xarcuteria gurmet amb embotits de la comarca i un bon assortit de formatges, on destaquen els de Meranges. El menjador és molt lluminós i entre els comensals hi trobem, sobretot, famílies de vacances. La cara de felicitat de la gent esvaeix tot rastre d’estrès a la sala. El menjar i l’entorn també hi ajuden. Hi ha algun passavolant com nosaltres però la majoria fan cara de ser uns afortunats amb segona residència a la Cerdanya.

La carta ve presentada per apartats: “La nostra xarcuteria”, “L’enciam no mata la fam”, “Truites amb història o historiades”, “El bon aliment fa tornar jove la gent”, “Tradició vs evolució”, “Brases i rostits” i, finalment, “Dolços i gelats”. També hi trobem “Suggeriments de la casa” i “Els meus benvolguts nens”, amb un menú de qualitat adaptat als més menuts per 19 euros.

Comencem amb una amanida de tomàquets (autèntic gust de tomàquet), bonítol picant i tàperes. Segueix una taula d’embotits de la comarca (150 g) i la famosa truita de salsa brava amb patata, ceba, un rodó de maionesa d’all i salsa brava. Tasteu-la! Tot per compartir. Les truites són de quatre ous i la resta de plats són generosos.

Tot i aquest inici prou potent encara volem seguir indagant en la proposta de La Buixeda. De moment va bé. Un mar i muntanya espectacular obre els segons plats amb unes mongetes de Santa Pau amb llamàntol blau servides en unes olles d’acer que mantenen perfectament l’escalfor. Acompanyem el meravellós guisat amb 800 g de llom alt a la llosa. La carn també és una de les especialitats de la casa. L’encarregat d’amenitzar aquest gran dinar va ser el vi Les Crestes del celler Mas Doix de Poboleda (Priorat). Tips i satisfets demanem les postres: flam de la casa, pastís de formatge i un borratxo calao. Jose Romero fa el calao amb mantega, aigua, sucre, vainilla i brandi. Després de dinar volem seguir gaudint del paisatge i conversem una estona amb l’Erik. Ens explica com els va i sobretot que estan contents de com els ha rebut la clientela. Nosaltres també n’estem de contents. Mentre ens acabem el gintònic pensem en la quantitat de professionals que treballen perquè altres puguem gaudir d’un bon menjar i d’un bon beure. Brindem per ells!