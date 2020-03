Taverna poètica Pervers, poesia per obrir boca

La carta arriba dins d’un sobre, amb un vers del poeta Eduard Sanahuja al dors. Una declaració d’intencions del local. Albert Cambra i Vera Sanahuja, filla de l’Eduard, obren l’octubre de l’any 2018 la taverna poètica Pervers amb la voluntat d’unir les seves dues passions: la gastronomia i la poesia. “Volem que els versos tornin als bars. Només els trobem a les llibreries i a les biblioteques”. Aquí entre tapes i vins acullen també recitals poètics i presentacions literàries.

El Pervers s’ha instal·lat al carrer Hercegovina número vint-i-quatre, on abans hi havia el mític Bodeguín, una herència per tant feixuga. Però això no ha sigut cap impediment, l’Albert té un bagatge important. Ha treballat cinc anys a Mallorca amb la Maca de Castro al port d’Alcúdia al seu restaurant amb estrella. L’illa l’ha marcat tant que s’ha tatuat la seva silueta al braç esquerre i això es nota quan mires la carta. Plats mallorquins a dojo. “M’he enamorat dels seus plats i de la seva gent”.

Amb aquestes influències no dubtem en demanar de primer el pa de pessic de sobrassada amb sardines (molt ben barrejades les textures salades); el cucurull de bacallà, alga i cruixent de porc i l’humus amb escabetx de musclos. Tanquem els entrants amb unes braves Stendhal presentades amb dues salses. “Una vermella amb sofregit picant i una negra, amb un allioli suau d’all negre”. A l’Albert li agrada explicar-nos com i què cuina.

De segon, un cruixent de botifarró amb poma; les saboroses cuixes d’ànec amb agredolç d’orellons i la greixonera de caminants o de peus de porc sobre una coca d’oli, el plat estrella del Pervers. “Escaldem els peus de porc i després els cuinem unes tres hores dins un sofregit de ceba, pastanaga i porros, mullat amb aigua fins a cobrir els peus. Colem el brou i el posem a reduir. Hi afegim sal, pebre, moraduix (herba aromàtica) i julivert”. De postres, quatre bunyols de xocolata i tres codonys farcits de mató.

Abans d’acomiadar-nos, l’Albert ens promet que seguirà pervertint plats mallorquins: “Farem arròs brut, sopes o llengua amb tàperes”. El que tenim clar és el lloc que recomanarem quan ens preguntin on anar per fer unes tapes, bones, originals, creatives, ben fetes i bé de preu: el Pervers.