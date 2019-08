Can Jubany: la màxima expressió de la cuina catalana

Som molt conscients que vam començar la casa per la teulada. Coneixedors de primera mà de totes les extensions de la cuina d’en Nandu Jubany (Petit Comitè, Pur, Mas Albareda, càterings...), encara no havíem posat els peus a la casa mare, allà on va començar tot i allà on l’essència d’en Nandu és més manifesta: Can Jubany.

Agafem la C-25. A la sortida de Calldetenes hi trobem l’antiga masia Les Viles, reconvertida en un majestuós espai on sura per sobre de tot el restaurant de Nandu Jubany i Anna Orte. Can Jubany és un dels grans referents de la cuina catalana actual. L’espai exterior és l’avantsala d’un restaurant on hi predomina el producte de proximitat i de qualitat. El corral, l’hort i un imponent cirerer et donen la benvinguda.

Abans d’entrar al restaurant ens prenem una Estrella i un snack de bacallà als porxos. L’Anna ens acompanya a la taula. Triem El gran àpat de Can Jubany (125 € sense vi). El tiberi comença amb uns entrants originals i propers: salpicó de marisc amb tomàquet; amanida de favetes amb orella i morro de porc; un tastet dels productes de l’hort; oliva arbequina feta a casa i la seva versió del pollastre a l’ast. Amb tot això ja ens fem una idea de què vindrà després.

La segona part del xou s’inicia amb un tàrtar d’escamarlans amb espàrrecs i caviar. Més d’un de nosaltres s’emociona. Seguim amb uns pèsols amb tavella a la brasa, cansalada i botifarra negra; caneló de pollastre rostit amb rossinyols a la crema; moll de l’os a la brasa amb ostres; fideus a la cassola amb costella i gambes (acostumats a l’arròs amb espardenyes d’en Nandu aquest plat ens sembla igual de sublim). Quins fideus! Es nota i s’assaboreix el xup-xup que hi ha al darrere. Ara és l’hora de la ventresca de tonyina a la brasa amb fruites i sal de bacallà. Per acabar, colomí de sang rostit amb risotto. Arribats a aquest punt l’eufòria ja s’ha desfermat. Fem rànquings dels tops personals: l’Ivan es decanta pel caneló, l’Adrià tria la ventresca, i el Carles, els fideus, que li recorden els de la seva mare. El vi que ens va acompanyar durant tot el gran àpat va ser La Coma del celler Molí dels Capellans de la Conca de Barberà.

Abans del darrer acte de l’espectacle arriba el moment dels formatges. Un carro que fa molt goig i on la tria de formatges catalans està molt ben trobada.

Acabem amb les postres o, com diuen ells, el Festival de postres: peres al vi; maduixes al pebre i gelat de iogurt; el seu particular carrot cake ; plàtan, caramel, vainilla i passió; brownie amb gelat de nous pacanes i per tancar un àpat excepcional ens fotem el ja clàssic babà d’en Nandu. La cirereta la posa la caixa de dolços. Un gran final per a un gran espectacle!

És el moment d’acomiadar-nos. Veure com l’Anna Orte dirigeix l’orquestra de la sala és captivador. Discreta, eficient, detallista... En Nandu apareix ple de rauxa, com si la cuina encara esperités més aquest treballador incansable i geni dels fogons. Ens saluda, passa taula per taula. La magnitud de Can Jubany és proporcional a la qualitat humana i professional d’una parella genial.