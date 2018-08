Qualsevol excusa és bona per anar a dinar plegats, però aquest cop l’Adrià en va trobar una que s’agafava amb pinces. Com us podeu imaginar, nosaltres també tenim un grup de WhatsApp per quedar i comentar els àpats que hem fet o farem. L’Adrià ens va preguntar: “Oi que sou fans del Guardiola?” L’Ivan i el Carles van contestar que sí pensant en la proposta futbolística del de Santpedor. Però aleshores ens va dir: “He reservat taula a Can Joan. És un dels llocs on Pep Guardiola menja cargols quan ve de vacances a Barcelona”. Després d’aquest raonament tan impecable ens vam trobar al carrer Aragó gairebé cantonada amb Aribau.

Ens rep la Sandra, ànima de la sala. Ens dona la carta, tot i que ja sabem el que volem. No és gaire extensa i hi predominen per sobre de tot els cargols. També hi destaquen els peus de porc, les mandonguilles i el conill amb salsa. Menjar casolà de primer nivell, però ens centrem en els cargols i l’arròs... de cargols, per recomanació personal de l’Oriol Domènech, germà del Carles, i en ocasions company de taula a Can Joan del Guardiola, un autèntic malalt dels cargols. Com que som molt obedients, això és el que fem.

Allioli com el d’abans

Per començar un bon plat d’embotits artesanals lleidatans, cargols a la llauna i cargols a la gormanda. Els embotits, extraordinaris; pel que fa als cargols, encara discutim entre nosaltres per decidir quina proposta ens va agradar més. L’allioli de Can Joan és mereix un punt i a part. Cada cop és més difícil tastar alliolis com els d’abans, dels que feien les àvies i fins i tot algunes mares amb el morter. Contundent, compacte i gustós. Aquest principi tan espectacular ens fa pensar que a part d’un -segons nosaltres- paladar exquisit per al futbol, Guardiola dispara fort pel que fa a la teca. De segon, tot i les propostes de la Sandra, ens reafirmem en la nostra intenció: arròs amb conill i cargols. No recordem amb exactitud si aquest era l’arròs del dia o estava inclòs a la carta. La memòria és selectiva i d’aquell dia només ens queda guardat un espai indefinit de goig incalculable. Els cargols al punt, el conill amb la cocció perfecta i la salsa per sucar-hi tot el pa del món. Per rematar-ho, vam tastar els formatges i ho vam acompanyar amb un porró de moscatell que ens va fer reviure temps passats en indrets allunyats del centre de Barcelona. La tradició i la qualitat va arribar de la Noguera ja fa uns quants anys.

Producte lleidatà

Per la porta veiem sortir el senyor Joan de la cuina. De pensament, ens aixequem de les cadires i l’ovacionem. A la realitat, només li expressem de paraula la nostra gratitud per aquestes viandes tan ben cuinades.

La Sandra i el senyor Joan són de Balaguer. Demostren en cada servei el mestratge en el tracte del producte lleidatà i en el receptari tradicional català. Nosaltres, que som molt de cargols i n’hem vist de tots els colors, estem convençuts que l’experiència gustativa que vam viure a Can Joan serà irrepetible.