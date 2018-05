"Per què ens costa pagar 50 euros per un vi català i no per un xampany?"

Al vi català només li falta prestigi, perquè "de qualitat en té, i molta", asseguren Carles Carbonell i Òscar Villagarcía, fundadors i impulsors de Temps de Vi, la fira dedicada al vi català, que té lloc a Vilanova i la Geltrú del divendres 1 de juny al diumenge 3 de juny. "Si tingués prestigi no ens semblaria car que un vi nostre costés 50 euros, el mateix que alguns estan disposats a pagar tranquil·lament per un xampany, perquè és justament xampany", comenta Villagarcía, que és sommelier de formació.

El cas és que si els xampanys, per continuar amb la comparació, han aconseguit glamur, és un encert, "perquè han aconseguit que els pagesos puguin cobrar 7 euros pel quilo de raïm, cosa que no passa a casa nostra, on el pagès encara rep uns preus molt inferiors, de vegades 0,50 euros per quilo", diu Villagarcía.

Per prestigiar el vi català, per passió i per afició ("Tots dos tenim un altre ofici a part de fer Temps de Vi"), Carles Carbonell i Òscar Villagarcía [a la foto] van fundar Temps de Vi fa 7 anys. Al llarg de la Rambla Principal, cellers de gairebé totes les denominacions d'origen (DO) catalanes deixaran tastar els seus vins, caves i Classic Penedès, prèvia compra de tiquet per tast. "No hi són totes les DO perquè no ho aconseguim, però el nostre objectiu és que sempre hi siguin", comenten Carbonell i Villagarcía.

Aquest any els tastos en vaixell seran un dels plats forts. "Com que la fira es fa a Vilanova i la Geltrú, volíem lligar-ho amb el mar", diuen. Van provar-ho un any, i la rebuda va ser tan bona que en l'edició d'aquest any "hi haurà fins a 12 tastos en vaixells", que consisteixen a beure vins i caves al vaixell ancorat, amb un sommelier que en fa les explicacions. Un cop acabat, el vaixell, amb patró, salpa, i navega mar enllà.

A més, com a activitats complementàries, Temps de Vi també organitza aquest any un tast de vins i pans, entre el forner Jordi Morera i el mateix Òscar Villagarcía. O bé un tast amb els vinagres Avgvstvs Forvm. I entre les activitats ja fetes, prèvies a la fira, hi va haver un sopar amb tast al restaurant 1918, propietat de l'actor Toni Albà, juntament amb les seves tres germanes. Els vins que s'hi van tastar provenien del celler Can Ràfols del Caus, i tant l'enòloga Rosa Aguado com Toni Albà dirigien el tast. Vins com Pedradura o l'escumós Gran Reserva Parisad van ser alguns dels protagonistes, que van maridar amb plats com sípia a la bruta o tataki de tonyina Balfegó.

Per continuar, Carbonell destaca que, segons les dades dels estudis d'impacte econòmic que han fet de la fira, les dones, en una proporció de 6 cada 10, són les que mostren més interès pel vi català. I hi ha predomini de la franja de 35 a 44 anys. "Per tant, són edats que encara tenen recorregut per conèixer més vins catalans", afegeix Villagarcía.

Sigui com sigui, des que Temps de Vi va començar fa 7 anys "l'acceptació del vi català ha millorat, i no pretenem dir que ha sigut gràcies a la nostra fira però sí que hem caminat junts cap a una evolució en què els nostres vins guanyen terreny a restaurants i a cases particulars", conclouen els fundadors de Temps de Vi.