Barcelona Wine Week (BWW), la nova fira de vins de Barcelona, que té lloc a l’edifici de Fira Barcelona de Montjuïc, acaba d’estrenar-se amb el sector vitivinícola amb valoracions diferents, que van des de l'elogi perquè la fira neix per tenir identitat pròpia en el calendari, fins al retret perquè no hagi convidat els cellers del món, i, en canvi, només s'hagi centrat en els de l’estat espanyol.

“Sé que alguns cellers estan disgustats perquè no podran fer contactes amb exportadors”, explica Xavi Roig, propietari de la botiga de vins Cal Feru de Sant Sadurní d’Anoia, que dedica el matí de dilluns a assistir a tastos i visitar estands de cellers. Si les fires de vins són tan importants al món és perquè permeten que en un mateix lloc els cellers puguin establir relacions amb exportadors per vendre els seus vins.

A l’estand del Penedès, Miquel Torres, director general de Família Torres, ho veu d’una altra manera. “La Barcelona Wine Week ens permetrà fer molts contactes, també. Aquest matí mateix jo he parlat amb diferents cuiners, fins i tot d’estrella Michelin”, diu. Ell mateix afegeix que un bon senyal que la BWW és una fira moderna “són els milers d’ampolles que s’obren, i les copes que s’emplenen”, les quals cal dir que no paren de netejar-se i fer-se arribar als estands en carros pels passadissos de la fira. I per al públic general, la fira té un avantatge, segons Miquel Torres: “La Barcelona Wine Week et permet conèixer els vins de Catalunya en un dia”.

Sigui com sigui, la Barcelona Wine Week ha enterrat Intervin, la fira predecessora, que tenia lloc els mateixos dies que la fira d’alimentació Alimentària. Ara, amb un nom anglès com a títol i amb els estands escrits tots en castellà, la fira neix encarada al sector professional però també al del públic de carrer, que hi pot accedir amb entrada d’un dia per un preu d'entre 40€ i 55€, tot depenent de si es compra per internet o a taquilla.

Entre els grans atractius hi ha l’oportunitat de poder tastar el vi al costat del seu elaborador i d'assistir als tastos, com el dedicat al massís del Garraf, que van dirigir Rosa Aguado, de Can Ràfols dels Caus; Marcelo Desvalls, de Finca Viladellops; Biel Bartra, de Vega de Ribes, i Joan Olivella, del celler Foresta.

“Els vins del massís del Garraf són diferents dels del Penedès”, asseguraven els quatre elaboradors, englobats dins de la DO Penedès. El sòl és calcari, té poca retenció d’aigua, les vinyes s’han cultivat tradicionalment en feixes i entre boscos. Tot plegat és el que fa que els vins tinguin una acidesa baixa, i per consegüent una capacitat bona d’envellir".

Marcelo Desvalls hi afegia, per una banda, la poca producció de les vinyes del Garraf per totes les característiques esmentades. I per una altra, un avantatge, l’equilibri que s’aconsegueix amb el raïm perquè l’acidesa pròpia del terra calcària fa d’amortidor de les altes temperatures que viu la vinya per culpa del canvi climàtic.

I en aquest punt, la directora del celler Can Ràfols dels Caus, Rosa Aguado, comentava que els vins del massís del Garraf aconseguien transportar-te al lloc d’origen. “Si quan beus un vi, recordes el seu paisatge, la pedra seca, el bargalló, els ullastres, les savines, l’arboç, les herbes aromàtiques, està ben fet”, deia tot citant una frase que assegurava que no era seva.

A la tarda, Miquel Torres dirigia un altre tast juntament amb la seva germana, Mireia Torres, directora d’innovació i coneixement del celler familiar.

El tema? Les varietats prefil·loxèriques recuperades, una tasca que va iniciar el seu pare, Miguel Torres, “amb una intenció filantròpica”, diu el fill, tot i que actualment han demostrat que aquestes varietats són excel·lents per vinificar. “Una de les varietats recuperades, de nom Pirene, ha demostrat ser un Fórmula 1 per resistència a les altes temperatures i a la sequera”, deia.

De fet, les 54 varietats anteriors a la fil·loxera que el celler estudia demostren que “el Penedès era un paradís vitivinícola abans que arribés l’insecte que va destrossar totes les vinyes”, assenyalava Torres, que afegia que n’hi ha que les van trobar a la zona de Querol (situada al límit de l’Alt Penedès), on l’insecte no devia arribar. Malgrat això, aquestes mateixes varietats recuperades encara avui han d’estar empeltades amb cep americà, l’antídot contra la fil·loxera, perquè podrien ser atacades, esclar, encara avui.

El tast acabava amb l’obertura del vi Gran Muralles 2015 (DO Conca de Barberà), elaborat amb les varietats garró i querol, i amb el qual Miquel Torres demostrava de forma ben pràctica la qualitat de les varietats ancestrals. “Avui més que mai volem donar a conèixer les varietats pròpies nostres, perquè ens estan demostrant que poden resistir el canvi climàtic”, indicava Miquel Torres.

Mentre feia cua per entrar al tast El massís del Garraf, Xavier Roig, de Cal Feru, explicava quina era la novetat del seu establiment de Sant Sadurní d’Anoia. “Venem el vi a granel amb unes ampolles de vidre d’un litre, i que tenen un preu d'entre 3,5€ i 5€, i també n’hi haurà que 9€”. Curiosament, el Xavier està fent el mateix que el seu avi, quan va obrir portes de Cal Feru per primera vegada. “Ell també venia el vi a granel, i després de tants anys, jo enllaço amb la seva iniciativa”, diu. Esclar que hi ha diferències. “La idea actual és impulsar l’economia circular de cellers petits i mitjans, perquè vinificacions que s’havien de convertir en cupatges o que són experiments tinguin sortida en vendes a granel com la que impulso”, diu el Xavier.

A Cal Feru es poden adquirir actualment ampolles de vidre d’1 litre de sumoll blanc, vinificat pel celler Recaredo, de les vinyes del celler Esteve i Gibert. “N’he adquirit 500 litres, i els tinc en tines, amb temperatura controlada, perquè s’hi conservin en perfecte estat per a la venda”, diu Xavier Roig.

I entre conversa i conversa, els estands dels cellers, agrupats per denominacions d'origen, s'anaven omplint i buidant. En una part central del pavelló, un estand important, les 50 dones fabuloses del món. Totes agrupades, de diferents parts del territori de l'Estat. "Les dones i el vi poden ser una opció més de màrqueting", assegurava l'eficient enòloga Mireia Pujol-Busquets del celler Alta Alella. Benvingudes siguin les vendes de vins, siguin fetes per qui siguin fetes, mentre la qualitat hi ressalti.