"La DOQ Priorat és la primera DO catalana que permet que més d'un celler faci vi d'una mateixa vinya"

Mas de la Rosa és el nou vi de la DOQ Priorat de la Família Torres, conreat en un paratge que també treballa el celler Vall Llach. La pràctica, habitual a la Borgonya, pretén posar en valor el territori per sobre de les marques individuals, i en aquest cas concret el paratge, de gran bellesa i amb vinyes velles de 80 anys, plantades en vas.

Mas de la Rosa 2016 és un cupatge de carinyena i garnatxa. En quina proporció és present cada una de les varietats i per què el presenteu com un vi que expressa la vinya amb la seva puresa?

Fa anys que jo, personalment, volia fer aquest vi, i avui és una realitat. És un cupatge 60% de carinyena i 40% de garnatxa de vinyes velles de 80 anys, plantades en vas i en costers, que es cullen a mà, després de fer ja una primera selecció al camp. Hem volgut fer un vi que donés veu al missatge d’aquesta vinya i per això la intervenció que fem al celler és mínima: les extraccions són molt suaus per respectar l’essència de la fruita i es fa una selecció molt acurada de les botes de roure i fudres, que siguin molt poc invasives, per respectar al màxim el caràcter de la varietat. És un vi que es fa a la vinya, amb un estil molt fresc que ve donat per les condicions de la pròpia finca: està situada en una zona freda amb orientació est, i això fa que a l’estiu la vinya quedi a l’ombra evitant la insolació directa als gotims.

És el primer vi de la DOQ Priorat que elaboreu sense comprar el raïm a altres finques, com és el cas del Perpetual.

El raïm prové de Mas de la Rosa, que és una vinya preciosa, que queda allunyada del nucli urbà. Per a mi és un dels llocs més captivadors i màgics del Priorat. El que més m’agrada és la manera com se’t descobreix. Vas pujant per un camí amb molts revolts i, de cop i volta, en un punt del camí se t’obre davant teu com si fos un amfiteatre. Et dona la sensació que has fet un salt en el temps, és d’aquells llocs amb ànima, en què realment sent la connexió amb la natura.

I sí, Mas de la Rosa és el primer vi que elaborem al Priorat amb raïm d’una única vinya. Feia anys que compràvem el raïm per al Perpetual. Com que els lots els vinifiquem per separat, ja veiem que el vi d’aquí era excepcional. A l’anterior propietari, el senyor Manolo del Águila, li havíem ofert en diverses ocasions comprar-li la vinya i finalment l’any passat va accedir amb la condició de poder continuar treballant la vinya, que per a ell és com un fill.

Però també teniu vinyes vostres a la DOQ Priorat.

Sí, les vam plantar a finals dels anys 90, i les destinem per al vi Salmos. Per al vi Perpetual, tot el raïm és comprat, perquè l'elaborem només amb vinyes velles de cinc municipis diferents.

Mas de la Rosa és vostre però també de Vall Llach.

Som tres propietaris, Vall Llach, un viticultor que no elabora vi i nosaltres. Abans de treure el vi al mercat, vam acordar amb Vall Llach que els vins que sortissin de Mas de la Rosa havien de ser de molta qualitat, respectar la identitat del paratge i de la viticultura tradicional. Compartim paratge i compartim nom, i això és una pràctica habitual a la Borgonya. La DOQ Priorat és la primera denominació catalana que ho permet perquè l’objectiu és posar en valor el territori per sobre de les marques individuals, i en aquest cas el paratge, que té unes característiques concretes que l’identifiquen, i això es fa indicant-ho amb el mateix nom.

L'ús de sulfits en aquest vi és l'habitual a les vostres referències en general, és a dir mínim?

Per començar, la vinya l'hem treballat com és tradició al Priorat, en costers, sense fer servir herbicides ni pesticides, etc. Seguim els paràmetres de la viticultura ecològica si bé la vinya no la tenim certificada com a tal. Amb en Jordi Foraster, el nostre enòleg al Priorat, hem elaborat el vi amb la mínima intervenció, l’aportació de sulfits és mínima, molt per sota dels paràmetres permesos. I sí, aquest fet és amb aquest vi i amb els altres que elaborem no només al Priorat sinó també a altres regions. Per continuar, la fusta està molt integrada, el gran protagonista és el terrer i la fruita, no hem volgut que hi hagi interferències. És un missatge pur que ve de la vinya. I amb 14,5% de grau alcohòlic.

El Mas de la Rosa no arribarà a la venda a les vinateries. Només a restaurants, i la gran part (80%) al comerç exterior. Heu optat per aquesta opció per la poca producció (2.059 ampolles)?

Sí, la producció és tan petita, que ens obliga a designar quotes per als diferents mercats, on es vendrà principalment a restaurants gastronòmics però pot ser que en algun cas es pugui trobar a botigues especialitzades. Ara l’hem començat a presentar als diferents mercats i l’acollida és excel·lent.

Quin és el preu de venda al públic?

El preu recomanat és 370 €.