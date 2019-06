Tast a la Rambla: torna l’aparador de la millor cuina de Barcelona

El Tast a la Rambla arriba a la 6a edició en plena forma amb la millor representació de la cuina que es cou a Barcelona, que oferirà platets a 4 euros. Per primera vegada la cita durarà cinc dies, des de dijous 6 fins a dilluns 10 i inclourà restaurants de l’àrea metropolitana de la ciutat. Amb tot, preveu una afluència massiva. “Tenim comprovat que, quan la Rambla ofereix propostes que valen la pena, els barcelonins hi van”, afirma Fermín Villar, president dels Amics de la Rambla. De fet, “després de Sant Jordi, el Tast a la Rambla és el segon esdeveniment més important de la Rambla, que atreu tant turistes com públic local”, afegeix Villar.

Un dels participants de l’apartat de tapes i platets, el xef Alain Guiard, del restaurant Neri, cuinarà caneló de bacallà amb pil-pil de julivert i pols d’olivada. “Com que soc repetidor del Tast, he comprovat què és el que va millor per menjar-hi”, diu. Per començar, la ració serà de 100 grams, el caneló serà fred, farcit de brandada de bacallà, i el servirà partit per la meitat, perquè es pugui menjar “amb quatre mossegades”, explica el cuiner, que ha previst 2.500 racions.

Per la seva banda, el propietari del restaurant El Filete Ruso, Claudio Hoyos, diu que aquest any ha preparat 3.000 racions per a la seva hamburguesa ecològica amb formatge emmental, cogombret, mostassa i tomàquet. “És el plat que s’assembla per forma al que fan les cadenes de menjar ràpid, però nosaltres el preparem amb vedella ecològica”, diu Hoyos, que diu que agrada a tots els públics. És més, “hi ha hagut anys que ha estat el plat més venut del Tast a la Rambla”, comenta. Per al propietari d’El Filete Ruso, “ser present a la Rambla també vol dir aconseguir clients per al restaurant, situat a Enric Granados”.

Aposta per la carn

En l’apartat de cuina tradicional hi haurà la xef Ada Parellada, que també aposta per la carn, concretament el costellam de porc a la catalana. “Faré 2.000 racions de dues costelles cuinades juntes, que es podran menjar agafant-les per una punta, i cuinades a baixa temperatura, lacades al forn amb una barreja de ratafia, llimona i mel”, diu la xef del Semproniana. Parellada indica que ha volgut apostar per un plat segur. “Al Tast, amb els restaurants tan a prop els uns dels altres, és dur veure com els clients prefereixen un plat més que l’altre, perquè vas veient les cues que s’hi van formant”, comenta rient. “Com que veure que el teu plat no agrada és com una bufetada, he pensat en un plat segur, la carn, el costellam, que a més és una insígnia del Semproniana i hi tenim la mà trencada”.

En canvi, el xef Xavier Franco, del restaurant Aprop, ha optat per preparar, “unes 4.000 racions” d’un ou cuinat a baixa temperatura, i després marcat en una paella perquè quedi ferrat. “L’acompanyem d’una patata confitada amb oli, all i herbes, aixafada però sense que sigui un puré, i gules amb salsa a l’allet”, diu Franco. El plat, malgrat la calor, “és un plat segur perquè està cuit a 62 ºC, i el portem fred a la Rambla, on acabem de cuinar-lo ferrat amb la resta d’ingredients”, explica Franco. Ell mateix valora el Tast a la Rambla “com una manera d’ajudar la ciutat perquè destaqui gastronòmicament”.

Mentrestant, en la cuina d’autor, el xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari, cuinarà tàrtar de salmó salvatge d’Alaska amb alvocat i brots d’amanida. “La pesca sostenible és el meu cavall de batalla, per això he pensat en el salmó d’Alaska, que és d’un color vermell molt viu, molt diferent al que estem acostumats”. El plat el completarà amb els ous del salmó, coneguts com a ikura, i amb el verd tant de l’alvocat com dels brots d’amanida. “Serà un plat fàcil de menjar dempeus; el servirem en un got i amb una cullera, explica el cuiner. Esteve també coincideix amb altres cuiners en la idea que el Tast a la Rambla és l’aparador gastronòmic de la ciutat, que “ara ja atreu molt públic local també”, diu.

En el mateix apartat, de cuina d’autor, el xef Fran López, de Xerta Restaurant, cuinarà unes 4.000 racions de l’arròs del Delta amb cap i pota. “Fa anys que opto per l’arròs, perquè és l’ingredient més representatiu tant del delta de l’Ebre com del meu restaurant”, diu López. El cap i pota aporta a la varietat d’arròs bomba una gelatina que converteix el plat “en untuós i contundent”, diu el xef.

Novetats d’enguany

Entre les novetats, a l’apartat de cuina metropolitana s’estrenaran tres restaurants. El restaurant La Bonaigua, del cuiner Jordi Pardo, amb unes patates braves; el restaurant Follia, del xef Jo Baixas, amb una gofra de patates amb botifarra negra desfeta, i el This & That Co, del cuiner Pablo Carrizopa, amb porc ibèric fumat amb salsa terikayi, ruca, ceba fregida i maionesa de kimchi.

Una altra serà els plats vegans, cuinats per Heura. “Hi anem per primera vegada, i estem molt contents perquè hi serem amb dos plats vegetals i sense gluten”, explica Bernat Añaños, copropietari d’Heura. De fet, Añaños confessa que estan molt contents de ser-hi, perquè “Heura ha nascut per enamorar els foodies, el públic més gastronòmic, i entenem que el Tast té aquest nivell”. Així, cuinaran una hamburguesa vegetal amb maionesa de cacauets, melmelada de tomàquet amb yuzu i cruixent de l’hort, i un ceviche vegetal amb llet de coco i verdures. A més, “en el cas del ceviche, hem establert una col·laboració amb l’ONG Open Arms, de manera que 1 euro de cada plat hi anirà destinat”.

Per acabar, el president de l’associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, indica que els restaurants que participen a l’acte “no hi van a guanyar diners però sí que tenen un aparador que si l’haguessin de pagar els costaria molt, perquè són al passeig més famós del país”. Villar creu que el Tast té altres valors, com el fet que els ajudants dels cuiners són alumnes del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT, mentre que els cambrers i ajudants de barra són del Casal dels Infants del Raval. “Per a molts, el Tast serà la seva primera nòmina”, diu Villar. “Fins i tot les mateixes actuacions de música també les protagonitzaran grups del Raval, així que podem dir que treballem molt perquè hi hagi un retorn social”.