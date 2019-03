I les postres es van tornar en el caprici que salva les dietes

Menjar postres calòriques i ensucrades de tant en tant podria ser una bona eina per fer àpats més saludables, segons assegura un estudi acabat de publicar a The Journal of Experimental Psychology: Applied.

La contradicció entre un i altre concepte està en el fet que les persones que mengen dolços, si ho fan al principi de l’àpat, després compensen la ingesta de sucres i de greixos (i de calories, especialment) amb la resta de plats. Per contra, “si triem un plat saludable de primer, després ens prenem la llicència d’escollir un segon plat més gran i calòric” pel fet que no es menjaran postres, afirma Martin Reimman, professor a la Universitat d’Arizona i coautor de l’estudi, com relata la reivsta Time.

Per la seva banda, la professora Alícia Aguilar, directora acadèmica del màster de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) assenyala que “la nostra manera d’estructurar els àpats ve determinada per factors socioculturals, de manera que en el nostre entorn les postres van al final”.

Malgrat això, “en les dietes d’aprimament es recomana menjar la fruita entre àpat i àpat per incentivar-ne el consum i també per evitar picar algun altre aliment que tingui un contingut calòric més elevat”, diu Aguilar. I el fet és així perquè l’alt contingut en fibra de les fruites també té un efecte saciant.

La batalla contra el sucre ha deixat els pastissos per a ocasions excepcionals. D’aquí que aquest nou estudi apunti que menjar-ne de tant en tant podria ser un caprici conscient per continuar menjant de forma saludable.

