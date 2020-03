El mal humor i la gana van units, ja ho confirma la ciència

La gana provoca mal humor i reaccions impulsives. Ja ho podíem intuir, però ara ho sabem amb suport científic. Ho escriuen la doctora Mariëtte Boon i la catedràtica i endocrinòloga Liesbeth van Rossum al llibre ¿Por qué deberías comerte un trozo de pastel? (Plataforma Actual). Aquestes expertes neerlandeses assenyalen concretament les hormones com a culpables.

El cas és que, quan fa estona que no mengem, “el nivell de glucosa en sang disminueix, motiu pel qual s’alliberen en el cos tot tipus d’hormones que tenen com a objectiu fer-lo augmentar”, diuen Van Rossum, que treballa al Centre Mèdic Erasmus de Rotterdam, i Boon, internista al Centre Mèdic Universitari de Leiden.

Curiosament, en anglès existeix la combinació de les paraules hunger (afamat) i anger (enfadat) que ha creat hanger, una paraula popular per descriure el que popularment sempre s’ha cregut que passava. “És cert, perquè l’adrenalina i el cortisol són responsables de la producció, en el cervell, de proteïnes de senyalització (anomenats neuropèptids), que s’encarreguen de transmetre els senyals, entre els quals hi ha l’enfadament, la irritació i el comportament impulsiu”, diuen Boon i Van Rossum.

Per evitar les hipoglucèmies, és a dir, la disminució del nivell de glucosa en sang, la principal recomanació, segons les autores, és menjar productes saludables, com ara fruita. Però fruita sencera. “Els aliments líquids, com ara el suc de taronja, triguen deu minuts a ser canalitzats de l’estómac al duodè, mentre que els aliments sòlids triguen cap a una hora. A més, els aliments sòlids sadollen molt més”, diuen.

Altres aliments recomanats, per la seva capacitat sadollant, són els carbohidrats complexos, les proteïnes i els greixos insaturats (productes integrals, verdures, fruits secs). Una altra manera de prevenir la hipoglucèmia és seguir un ordre a l’hora de menjar, a partir d'un estudi del metge Alpana Shukla, del Comprehensive Weight Control Center de Nova York.

La pràctica sosté que si es mengen primer els aliments rics en proteïnes i després els carbohidrats, “el nivell de glucosa en sang després de menjar és més baix que quan es fa l’inrevés”, diuen les autores citant el metge de Nova York. Ras i curt, cal seguir l'ordre tradicional del primer i el segon plat.

El perquè del títol