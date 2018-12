"En comptes de fer sobretaula, feu un passeig"

L’Associació Americana de Diabetis acaba de publicar un estudi que assegura que caminar quinze minuts després dels àpats fa disminuir els pics de sucre en sang en els adults amb risc de diabetis de tipus 2. “De fet, els investigadors han trobat que una passejada curta just després dels àpats és més efectiva per abaixar el sucre en sang que caminar 45 minuts a mig matí o al vespre”, afirma la revista 'Time', que es fa ressò de l’estudi.

Per entendre-ho, Andrew Reynolds, de la Universitat d’Otago, a Nova Zelanda, explicava en la revista anglesa que els músculs que es fan servir per caminar necessiten energia, i per això la redueixen de la circulació sanguínia”. I el cas és que, després dels àpats, és habitual que hi hagi pics de glucosa en sang perquè el sistema digestiu humà converteix el menjar en glucosa. Aquests pics poden ser menys elevats si es mengen cereals integrals.

A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Anna Bach, directora del màster universitari d’alimentació en l’activitat física i l’esport, afirma que per a una bona salut cardíaca, caminar (o fer activitat física) cada dia es converteix en el millor consell. A més, la recomanació és també vàlida per mantenir el pes corporal, perquè “hi ha una tendència generalitzada a augmentar uns tres quilos de pes per persona” durant els àpats de Nadal.

A més de compensar el desequilibri calòric al final de les jornades festives, caminar també ajuda a disminuir l’estrès. “Les persones que fan esport o caminen regularment viuen vides més felices i estan menys estressades que els qui no ho fan”, diu Bach. De fet, sanitàriament, “hi ha establerta la prescripció de l’activitat física per a persones que tenen malalties cròniques”, continua explicant Anna Bach.

Per continuar, practicar esport també està relacionat amb propietats antidepressives. “La relació entre l'exercici i la depressió és complexa i encara no s'ha establert el mecanisme subjacent dels efectes terapèutics”, diu Anna Bach. El cas és que un i altre vindrien a ser un peix que es mossega la cua, perquè “una falta d’activitat física pot promoure sentiments de mandra, culpabilitat, fet que afecta la motivació per iniciar un programa d’exercicis”. I just aquest fet “podria explicar per què és tan difícil fer exercici després de trencar el període festiu”, opina la directora del màster de la UOC.

En canvi, si es mantenen els bons hàbits durant les festes de Nadal, “ni que sigui substituir la sobretaula per anar a caminar”, el cercle viciós que lliga (o lliga malament) esport i estil de vida saludable es manté ferm.

Per acabar, Astrid Barqué, diplomada en educació física, llicenciada en ciències de l’esport i titulada en cuina natural i terapèutica, sosté que caminar just després de menjar, si és amb una intensitat mitjana-alta, “no és el millor perquè el cos està fent la digestió i per tant s’estressa". La raó és perquè "l'organisme ha de repartir la sang als músculs per portar-hi l’oxigen i els minerals que necessita per fer el moviment locomotor per caminar i alhora ha de tenir sang en l’aparell digestiu per fer la digestió”.

Si s’ha de caminar després de menjar, “s’han d’ingerir aliments lleugers, i per tant cal evitar greixos”. Per contra, és millor donar al cos un moment de calma just després de menjar per fer bé tots els processos digestius.