“El cacau és un fruit vegetal mentre que la xocolata és un dolç”. Ramon Estruch, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i president del comitè científic de l’Observatori del Cacau, deixa les coses clares d’entrada.

Com a fruit, el cacau natural “és l’únic que conserva el 100% del seu contingut en polifenols i, per tant, totes les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries”. I és així “perquè no ha estat sotmès a cap procés químic d’alcalinització per reduir el característic gust amarg i facilitar la dissolució en un líquid”. Per això, per comprar una rajola de xocolata, per exemple, és important observar en l’etiqueta que l’ingredient sigui “cacau natural” i no “alcalinitzat”.

El professor afegeix que el cacau, que no té greix i és en pols, “és un aliment preuat per a begudes, batuts, gelats, pastissos, galetes”, i la xocolata “conté cacau, mantega de cacau, sucre i sovint altres ingredients, com la llet en pols, fruits secs, i d’altres”.

Nutritivament, el cacau natural “aporta més de 50 nutrients diferents i té un important poder antioxidant (més que el te, els fruits vermells o les baies de goji”) i també antiinflamatori “gràcies al seu alt contingut en polifenols (de 10 a 50 mg per gram)”. Justament aquests dos compostos bioactius protegeixen “l’organisme davant de determinats tipus de malalties cròniques i infeccions”.

Sobre els polifenols, el professor de medicina sosté que “els més abundants són els flavonoides, dels quals se n’han identificat més de 5.000. En particular, una classe de flavonoides, els flavanols, que actuen com a dilatadors dels vasos sanguinis, milloren la circulació i redueixen la pressió arterial”.

Per contra, la xocolata és un “aliment que s’ha de consumir amb moderació”, sobretot per la mantega de cacau amb què s’elabora, que el converteix en un producte calòric i greixós.

Teobromina

Sobre les teories que associen el consum de cacau i de xocolata amb la felicitat o l’entusiasme, el professor de medicina indica la teobromina com a component responsable. “Encara que el cacau no és l’única font de teobromina, sí que és l’aliment més conegut que la posseeix. Les seves llavors poden contenir entre un 1% i un 4% de teobromina”, diu Estruch.

A més, el cacau conté feniletalamina, el neurotransmissor del cervell responsable del gust i el plaer. “El rol del cacau per a augmentar la feniletalamina i els nivells de dopamina és, en part, una de les respostes que explica que el cacau es consideri un aliment plaent”, continua explicant el professor.

El cacau, al detall

Segons Ramon Estruch, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i president del comitè científic de l’Observatori del Cacau: