Si beus aigua freda a l'estiu, sues més?

A l'estiu cal beure líquids per hidratar-nos, encara que pensem que no suem. "Un 75% del nostre cos és aigua, i perquè en el nostre interior tot funcioni correctament no la podem perdre", assegura Pere Castells, químic i responsable de recerca de la Fundació Alícia.

Hi ha persones que no suen i que poden pensar que no cal que s'hidratin tant com d'altres que siguin més fàcilment suadores. És un error, perquè "amb la calor, perdem aigua per evaporació". Passa el mateix que quan col·loquem un plat ple d'aigua al sol, a 30º. Al cap d'una estona, l'aigua s'ha evaporat. "Al cos humà li passa el mateix".

Així doncs, cal beure líquids. Però quins són els més adequats a l'estiu? Van bé freds o calents? El químic Pere Castells comença per descartar els líquids que no hauríem de prendre. Els refrescos i les coles, no, per culpa dels seus alts continguts en sucre, que no hidraten. La cuinera Montse Vallory afegeix: "Les begudes amb sucre fan venir més set". I és així perquè el sucre, sobretot el blanc, només és hidrat de carboni concentrat, sense l'aigua que contenia la canya de sucre original. De manera que, a part de refrescos amb gas, qualsevol beguda a la qual afegim sucre "només ens farà passar la set momentàniament", assegura la cuinera.

La llimona, amb aigua o bé en granissat, i els batuts amb altres fruites van bé a l'estiu. La llimona genera saliva i, per tant, hidrata. "Un liquat de poma, api, pastanaga i suc de llimona és ideal", proposa Vallory. "Penseu que si som en l'època de l'any en què més fruita hi ha és perquè la fruita refreda".

Sensacions i cultura

L'aigua, les infusions o les begudes alcohòliques amb moderació també són bones recomanacions, i tant se val si són fredes o calentes. "Totes les begudes que entren a l'organisme s'equiparen a la nostra temperatura corporal, 36º". Dit d'una altra manera, per treure la set, per hidratar-se, tant se val que la beguda sigui freda o molt calenta, perquè tant l'una com l'altra són sensacions que nota la boca i ja està. "Això no vol dir que no preferim beure líquids freds, perquè ens refresca el paladar i els conductes digestius, però tan sols és una impressió; no és una realitat científica", explica Pere Castells.

Els països on, tradicionalment, han pres begudes calentes a l'estiu per treure's la calor, "ho han fet per cultura, no perquè sigui científic que l'escalfor del líquid hidrati", continua explicant Castells. Tot i això, és cert que amb les begudes fredes el cos ha de treballar més per equiparar-les a la temperatura corporal, 36º, i que, segons per a quines persones, aquest esforç pot ser negatiu.

Hi ha altres països que tenen maneres sàvies i ancestrals d'hidratar-se. "Al Brasil i, en general, als països tropicals, quan tenen set trenquen un coco i en beuen l'aigua", explica la doctora en farmàcia i especialista en medicina antienvelliment Glòria Sabater. Aquesta aigua és "la millor beguda isotònica que es pugui beure mai", perquè fa recuperar els minerals del cos i perquè "treu la set de veritat". De fet, afegeix la Glòria, actualment es comercialitza l'aigua de coco amb aquesta finalitat.

Altres begudes isotòniques, amb marques concretes que són al mercat, també són recomanables, segons la doctora Sabater, perquè fan recuperar minerals després d'un esforç físic, sobretot si s'ha suat molt. "En aquests casos, sempre és millor una beguda isotònica que no una beguda amb gas", afirma, i recorda també que les begudes amb gas no només no treuen la set sinó que, a més, inflen, cosa que no les fa gens recomanables. "I no he esmentat la cafeïna, addictiva, que també hi és", acaba.

Aigua a dojo

En conclusió, el millor consell, a l'estiu, "és beure líquids tebis, a temperatura ambient (30º o 35º), tal com es fa en els països desèrtics, per no causar alteracions en l'organisme i perquè no hagi de fer cap sobreesforç". I el líquid més recomanat és l'aigua. Pel que fa a la quantitat, un litre i mig d'aigua cada dia "és necessari perquè els ronyons treballin i la filtrin". I, atenció, els ronyons només ho fan amb aigua, no pas amb l'aigua que conté els aliments, com ara les fruites o les verdures.