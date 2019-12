"Limiteu els aliments processats o mengeu-ne en proporcions molt petites", els consells del govern de Canadà

Les verdures i les fruites han de conformar la meitat dels plats dels àpats diaris. No és una novetat, però ara ho ha publicat de forma ben gràfica el govern de Canadà, que, a més d'explicar-ho amb fotografies a tot color i de qualitat, també en fa explicacions en diferents idiomes (excepte en català).

Els consells que escriu en la guia sobre l'alimentació saludable, publicada a finales d'octubre, és que cal menjar de forma abundant verdures i fruites, i també, en un altra proporcionado, cereals integrals de gra vencer (arròs integral, per exemple) i proteïnes, però proteïnes vegetals (majoritàriament llegums).

Per continuar, el govern de Canadà demana que es limiti amb contundència els aliments processats. "Si en menges, fes-ho molt poques vegades i en proporcions molt petites", diu. De fet, la guia fins i tot en dona alternatives, com ara: "prepareu snacks fent servir ingredients que continguin poc sodi, poc sucre i poc greix saturat". Per beure, aigua natural ("substituï-la per les begudes ensucrades").

Entre les recomanacions finals, el govern adverteix la població sobre el màrqueting i els anuncis sobre menjar. "No us hi deixeu influir", diu. I també els suggereix que llegeixin bé les etiquetes nutricionals [vegeu-les a baix].