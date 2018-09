Ni dos gots ni un: no hi ha cap quantitat d’alcohol recomanable per a la salut

Ni un ni dos gots. Per a la bona salut, no és recomanable beure alcohol, segons assegura una nova anàlisi de consum mundial d'alcohol, publicada l’agost passat a la revista Lancet.

I la frase corrobora la tesi d’alguns metges i també de la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS), que assegurava que, si l’alcohol anava bé per al cor, no ho seria per a la salut en general.

A Barcelona, el metge Pedro Ródenas sosté que mai no aconsellaria beure’n ni tan sols moderadament, perquè efectivament considera que "no hi ha cap dosi mínima beneficiosa". Malgrat això, és conscient que mèdicament s’han recomanat dos gots de vi. “Però aclareixo que no ho són tots, perquè l’Organització Mundial de la Salut tampoc no ho fa”, diu Ródenas.

Si s’ha suggerit beure’n és per estudis de seguiment de col·lectius “fets al Regne Unit i als EUA, que indicaven que els bevedors moderats d’alcohol patien menys casos de cardiopatia coronària que els que no en són bevedors, malgrat que, paradoxalment, la freqüència d’aquesta malaltia augmenta progressivament com més begudes alcohòliques es consumeixin”, continua explicant Ródenas.

No és que els estudis estiguessin mal fets, perquè “la dada epidemiològica és certa”, però “calia valorar el perfil del bevedor moderat, perquè els estudis no el descrivien”, diu Ródenas. I la dada és important perquè “als països anglosaxons el bevedor moderat correspon a un nivell social, econòmic i cultural elevat, fet que comporta factors que influeixen en una qualitat de vida més gran”.

El metge encara hi troba a faltar més dades rellevants sobre els hàbits de vida general dels consumidors de dos gots de vi a partir dels quals es va fer l’estudi, que va estendre el mite que beure’n era bo per a la salut.

En resum, “si fos cert i les begudes alcohòliques begudes moderadament disminuïssin la possibilitat de patir una cardiopatia, llavors no evitarien el risc que tenen de patir altres malalties produïdes per l’alcohol”, diu Ródenas.

Justament és el que pontifica ara la revista 'The Lancet', que ha aportat que el 2016 l’alcohol va ser el factor de risc de malaltia i també de mort prematura tant en homes com en dones (entre els 15 i els 49) a tot el món.

I l’evidència que més remarca el nou estudi és que “fins i tot en petites quantitats, l’alcohol va malament per a la salut”, com explica Emmanuela Gakidou, professora de la Universitat de Washington i una de les investigadores de l'estudi global.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext