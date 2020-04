Com fer mandonguilles veganes? Recepta de reaprofitament del restaurant Rasoterra

Els copropietaris del restaurant Rasoterra, de Barcelona, Chiara Bombardi i Daniele Rossi, proposen preparar a casa una recepta de reaprofitament a partir d'una barra de pa sec, pell de carbassa (que s'hagi fet servir per a una altra recepta) i altres ingredients, que es poden escollir segons el gust de cadascú.

Mandonguilles de pa

Per a 4 persones

350 grams de pa

Llet vegetal

All escalivat

All picat

Julivert

Tàperes picades

Pell de carbassa bullida i fregida

Pebre vermell

Salsa de tomàquet

Ratlladura d’una llimona

Oli d’oliva

Preparació

En un bol esmicoleu el pa, que pot ser de barra, i col·loqueu-lo amb llet vegetal perquè s’humitegi.

Talleu la pell de la carbassa a tires, i després poseu-la en una cassola amb aigua bullent durant 10 minuts. Passat aquest temps, fregiu-la a banda i banda en una paella amb oli calent, i amaniu-la amb pebre vermell. Aquest ingredient farà la funció de com si fos bacó.

Tot seguit, escorreu la llet vegetal on teniu el pa esmicolat.

Al bol on teniu el pa esmicolat, poseu-hi les tàperes, el julivert, l’all escalivat i l’all picat. I barregeu-ho tot ben bé. Atenció: reserveu l’oli d’oliva on heu escalivat els alls, perquè el fareu servir més endavant.

Un cop ben mesclades, amb l’ajut de les mans aneu-ne fent boles. Poseu-les en una safata.

Coeu-les al forn a 180º durant quinze minuts. Si ho preferiu, també podeu fregir-les.

A l’hora de servir, en un plat fondo, poseu-hi salsa de tomàquet. A sobre, les mandonguilles, les tires de carbassa cuites i una mica de l’oli d’oliva que heu fet servir per escalivar els alls. I, per acabar, ratlleu-hi per sobre la pell d’una llimona.

Bon profit!