Com podem fer bombons d’avellanes, canyella i 'petacrispi'?

Cacao Sampaka i el mestre xocolater Sergio Gil són els autors de rajoles, bombons i torrons creatius. Ens han explicat els trucs per fer a casa amb èxit uns bombons de tres xocolates.







Per a 24 bombons

50 g de xocolata negra (per a la decoració)

250 g de xocolata amb llet



Agafeu primer la xocolata negra i la xocolata amb llet. Per fondre-les, poseu-les en un bol i introduïu-les al microones en intervals d’un minut entre 700 i 800 watts. És important que després de cada minut les remeneu amb l’ajut d’una llengua pastissera. La xocolata fosa ha de sortir del microones a 45º, temperatura que podeu calcular amb un termòmetre de cuina.



Un cop fosa la xocolata de cada un dels tipus, esteneu-la damunt del marbre per fer-ne baixar la temperatura. Per treballar-la, la xocolata ha d’estar a 30º aproximadament.



Tot seguit, tot sucant el dit dins del bol de la xocolata negra fosa, marqueu la base d’alguns dels bombons del motlle. És tan sols marcar la base amb el dit ràpidament, perquè així després aconseguireu un efecte de colors amb el resultat final del bombó. Deixeu-ho refredar durant un parell de minuts.



Per continuar, en una mànega pastissera col·loqueu-hi la xocolata amb llet fosa, i feu-la servir per anar omplint cada un dels bombons del motlle. Doneu uns cops al costat del motlle perquè la xocolata fosa s’estengui bé.



Un cop fet això, poseu un paper sulfurat damunt del marbre. Tombeu- hi el motlle que acabeu d’omplir amb xocolata fosa. Així aconseguireu treure’n l’excés de xocolata. Al motlle només us hi ha de quedar una base.

Per al farcit dels bombons

125 g de pasta d’avellana

5 g de canyella en pols

20 g de 'petacrispi'

125 g de xocolata blanca fosa



En un bol barregeu-hi una gran part de la xocolata blanca fosa (amb el mateix mètode que haureu fet servir per a la xocolata negra i la xocolata amb llet) amb la pasta d’avellana. Tot seguit, afegiu-hi la canyella en pols i, finalment, els 'petacrispis'. Remeneu-ho bé amb l’ajut de la llengua pastissera.



Col·loqueu la preparació en una mànega pastissera per anar omplint un per un el motlle dels bombons. Deixeu-ho refredar a temperatura ambient durant cinc minuts.



A continuació, en una mànega pastissera, col·loqueu-hi la part de xocolata blanca fosa que us ha sobrat, i aneu fent l’última capa dels bombons.



Doneu uns cops al costat del motlle amb l’espàtula perquè la xocolata s’estengui bé. Deixeu-ho reposar durant 5 o 10 minuts a temperatura ambient.



Ara tan sols quedarà desemmotllar els bombons, i ja els tindreu a punt per menjar.



Bon profit!

NOTA

Com a motlle, una opció possible poden ser les glaçoneres de silicona.



Del total de xocolata amb llet i negra de la recepta, és possible que us en quedi. Podeu reservar-la per a altres preparacions perquè no es fa malbé quan torna a quedar presa.