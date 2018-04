Massimo Morbi és el pizzer, xef i soci del restaurant La Balmesina, situat al carrer Balmes de Barcelona, que aposta per l’ús de farines ecològiques per elaborar la clàssica i universal preparació italiana. En aquesta ocasió, Morbi ens prepara una pizza de farina d’espelta amb tomàquets secs, carxofes i mozzarella de búfala.

Per a una massa total per a 6 persones

Ingredients per a la massa:

650 g de farina de blat blanca de força mitjana

350 g de farina d’espelta integral

630 ml d’aigua mineral

3 g de llevat fresc de cervesa (o bé 1 g de llevat sec)

25 g de sal

30 g d’oli d’oliva extra verge

Ingredients per a la base de la pizza:

Salsa de tomàquet amb alfàbrega

Mozzarella de búfala rallada

Ingredients principals:

3 cors de carxofes

Mozzarella de búfala (segons el vostre gust)

Tomàquets secs (al gust)

Ricota fumada o qualsevol formatge fumat (per ratllar per sobre de la pizza)

Oli d’alfàbrega (oli d’oliva extra verge batut amb fulles d’alfàbrega)

Fulles d’alfàbregues (al vostre gust)

Temps de preparació de la massa: 8 hores i 30 minuts

Poseu els dos tipus de farines, barrejades, en un bol. Amb l’ajut d’una llengua de pastisseria hi podem fer un forat al mig, on introduireu l’aigua mineral en què haurem dissolt prèviament el llevat. No hi poseu tota l’aigua de cop, sinó que ho aneu remenant i barrejant-la a poc a poc. És molt important que l’aigua mineral estigui a temperatura ambient a l’hivern, mentre que a l’estiu ha de ser freda.

Quan hàgiu acabat de posar-hi tota l’aigua, comenceu a barrejar la massa amb les mans. Traieu la massa del bol i treballeu-la damunt d’un taulell, on haureu posat una mica de farina prèviament. La plegueu i l’aplaneu unes quantes vegades fins que noteu amb les mans que la massa no és humida, perquè haurà absorbit l’aigua i, per tant, quedarà seca.

Un cop tingueu la massa seca i li hàgiu donat la forma rodona, la deixeu reposar 10 minuts tapada amb un drap de cuina.

Passat aquest temps, retireu el drap, aplaneu la massa amb les mans i hi poseu sal. La remeneu perquè s’estengui bé i, tot seguit, poseu oli d’oliva dins d’un bol, on tindreu la massa per remenar-la bé. L’amasseu molt bé amb les mans i continueu amassant-la fora del bol, al taulell de la cuina. L’hi deixeu reposar de nou durant 10 minuts més tapada amb un drap.

Passats aquests 10 minuts, torneu a treballar la massa, plegant-la i desplegant-la sobre si mateixa. Tornem a tapar la massa i la deixem reposar 10 minuts més.

Un cop reposada de nou, torneu a treballar la massa, plegant-la i desplegant-la sobre si mateixa. Aquesta operació, la de treballar la massa, pot trigar dos minuts. En total, la massa ara ja porta 30 minuts de repòs.

En un bol que haurem untat prèviament amb oli d’oliva, hi introduïu la massa. Tapeu el bol amb paper film i deixeu reposar la massa durant 3 hores.

Tres hores després, la massa haurà doblat el volum. De la massa resultant, en talleu una part, que pesi un total de 330 g si la voleu per a dues personesi la torneu a deixar reposar durant 4 hores. Les altres quatre boles, cada una de 300 g, podeu congelar-les.

Per continuar, treballeu amb les mans la massa: damunt del taulell amb farina, l’aplaneu amb les mans. La tombeu i la torneu a aplanar. I la torneu a tombar. Ha de quedar girada cap a la mateixa banda amb què havíeu agafat la bola de massa reposada durant les últimes 4 hores.

Unteu amb oli d’oliva una paella rodona, de les típiques de fer arròs, perquè així aconseguireu que la pizza quedi rodona. Per a dues persones, el radi de la paella pot ser de 30 cm. Quan tingueu la massa a dins de la paella, la deixeu reposar una vegada més, tapada amb paper film, durant una hora sencera.

Mentrestant, talleu a daus els cors de tres carxofes. Talleu a trossos la mozzarella.

Poseu una capa de salsa de tomàquet amb alfàbrega damunt de la massa de la pizza. A sobre hi poseu mozzarella de búfala rallada, els daus de carxofes i els tomàquets secs.

Introduïu-la al forn a màxima temperatura, 250º, durant 15 minuts.

Fora del forn, hi col·loqueu al damunt els últims ingredients: la mozzarella, la ricota fumada ratllada, un raig d’oli d’alfàbrega (que us podeu preparar vosaltres batent fulles d’alfàbrega junt amb oli d’oliva extra verge) i, per acabar, unes fulles d’alfàbrega.

Nota nutricional: Les masses de pizza, com més repòs hagin tingut en la preparació, més digestives són.

Bon profit!