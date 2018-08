Dues receptes per aprofitar que és temps de figues

Jordi Esteve és el cuiner del restaurant Nectari, que té una estrella Michelin. Seguidor dels productes de temporada, sap cuinar-los per crear plats creatius, que són tan atractius per a la vista com per al paladar.



'Chutney' de figues

Amb les figues podeu preparar un condiment que podreu guardar durant tot l’any, per acompanyar tant plats de carn com de peix. Amb aquest procediment, la recepta es pot desar a la nevera durant un mes. Si voleu conservar-la durant més temps, poseu-ho en un pot de vidre i després fiqueu-lo al bany maria, amb la tapa tancada.

Per a dues racions de 'chutney':

Ingredients

25 g oli d’oliva

25 g ceba

25 g pebrot vermell

5 g gingebre tallat a daus

8 panses

25 g sucre morè

Gingebre en pols

Pebre blanc

Sal

1 clau d’olor

15 g xarop de sucre (almívar d’aigua i sucre)

15 g vinagre de poma

4 figues

1 pell de llima ratllada

Opcional

Flor d’all o all picat

En una cassola, poseu-hi un raig d’oli d’oliva i sofregiu-hi la ceba. Remeneu-la. Quan sigui transparent, afegiu-hi el pebrot vermell. Torneu-ho a remenar. Quan estigui estovat, serà el torn de posar-hi el gingebre tallat a daus.

Tot seguit, poseu-hi les panses i el sucre morè. Torneu-ho a remenar tot junt. Deixeu-ho uns minuts fins que faci un caramel. Quan estigui fet, poseu-hi el gingebre en pols, pebre blanc, la sal, el clau, el xarop, el vinagre de poma. Torneu-ho a remenar.

Per acabar, poseu-hi les figues tallades a daus, i amb la pell inclosa, i la pols de llima. Deixeu-ho coure durant 25 minuts. Sabreu que està cuit tot plegat perquè la textura és de compota.

Al plat, amb l’ajut de dues culleres, podeu donar forma al 'chutney' per servir-lo al plat, i que faci de condiment als plats que vulgueu.

El 'chutney' el podeu acabar amb unes flors d’all o amb uns daus d’all.

'Parfait' de foie amb gelea de figues

Ingredients per a 1 persona

Per a la gelea de figues

3 figues

1 fulla de gelatina

Aigua mineral

Per al 'parfait' de foie

100 grams de foie

50 g ceba blanca

5 g pebre blanc molt

Sal

100 g nata líquida (o bé crema d’arròs)

50 g porto

Per guarnir

1 figa

Sucre

Boles de 'petazeta' de xocolata negra i xocolata blanca

Fulles de micromesclum

Fulles de temporada

Preparació



Per a la gelea

Peleu les figues. La recepta també es pot fer sense pelar les pells de les figues, sempre que les renteu bé prèviament. Conserveu-les dins d’un bol.

Hidrateu una fulla de gelatina dins d’un bol d’aigua. Amb tres minuts n’hi haurà prou perquè s’hidrati.

Introduïu aigua natural al bol de les figues, i tritureu-les. I després escalfeu-les en una cassola. Llavors, un cop escalfades, poseu-hi la fulla de la gelatina perquè s’hi fongui mentre ho remeneu. Ja tindreu feta la gelea de figues. Reserveu-la.

Per al 'parfait' de foie

Salpebreu el foie i col·loqueu-lo en una paella calenta, on posareu un altre pensament de sal. Marqueu-lo banda a banda. I reserveu-lo.

Un cop fet, amb el greix que haurà desprès el foie, caramel·litzeu la ceba, tallada a daus. Després afegiu-hi el porto, la nata líquida (o la crema d’arròs) i remeneu-ho. Poseu-hi el foie, i després col·loqueu tota la preparació que tindreu feta en un bol, perquè ho pugueu triturar.

Col·loqueu el triturat en un plat, i deseu-lo a la nevera durant mitja hora perquè es refredi i prengui una textura compacta. Tot seguit, poseu-hi cullerades de la gelea de figues per sobre, i torneu a posar-ho a la nevera tot junt durant 10 minuts més.

Per muntar el plat, talleu a trossos una figa, poseu-hi per sobre sucre i cremeu-la amb l’ajut d’un bufador o amb el ferro de cremar la crema catalana. Si no teniu cap dels dos aparells, passeu-les per la paella, amb el sucre per sobre, volta i volta.

I tot seguit poseu-les per sobre, junt amb fulles de micromesclum, 'petazetas' de xocolata negra i xocolata blanca i flors de temporada. Bon profit!