El restaurant Pork… Boig per tu, que va obrir les portes el 2014 al barri del Born de Barcelona, està especialitzat en cuina tradicional i de producte, amb el porc com a protagonista. El xef Oriol Rovira és el creador del concepte i el proveïdor principal del restaurant, mentre que a la cuina hi ha el cuiner Jordi Flaqué.

Per a 4 persones

2 dents d’all, sense pell

Sal (al vostre gust)

2 rovells d’ous (sense la clara)

Oli d’oliva verge extra

2 pomes tipus Golden



En un morter amb maça poseu les dues dents d’all i la sal. Comenceu a aixafar-ho. Com que hi heu posat sal, els alls no saltaran cap amunt.

Un cop ben aixafats, aboqueu-hi els dos rovells d’ou, i remeneu-ho amb la maça. Mentre ho aneu fent, aneu-hi abocant l’oli d’oliva verge extra. No pareu de remenar-ho en el mateix sentit com heu començat.

Quan creieu que la textura és consistent, comproveu-ho amb una cullera. Reserveu-ho.

Poseu dues pomes al forn durant 15 minuts a 200 ºC. Quan estiguin cuites, talleu-les a trossos, i col·loqueu-los dins del morter. Ara heu d’aixafar-ho tot de nou amb la maça, perquè la poma ha de quedar dissolta dins de l’allioli. Com que la poma cuita aporta cremositat a l’allioli, poseu-hi un rajolí d’oli d’oliva més, i barregeu-ho de nou.

Ja estarà llest l’allioli de poma. Bon profit!



Notes

·Si l’allioli es talla, és a dir, no queda lligat, podeu posar-hi unes gotes d’aigua tèbia. I després continueu amb el procés remenant-lo.

·Si voleu fer allioli de remolatxa, el procés és el mateix. Feu servir una única remolatxa, i la coeu al vapor. Quan l’allioli ja està fet, hi poseu trossos de remolatxa cuita i l’aixafeu amb el morter perquè hi quedi tot lligat.

·També podeu preparar allioli de safrà, col·locant-hi fils de la planta quan l’allioli està bo i fet. Amb els fils de safrà a dins, ho remeneu-ho tot amb la maça. I ja tindreu una nova varietat.