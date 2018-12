Albergínia a la flama amb picada i cervesa negra (recepta vegana)

A la cerveseria de la Fàbrica Moritz Barcelona, el xef Jordi Vilà proposa receptes amb producte de proximitat, que tant estan cuinades amb cervesa com també són ideals per menjar-les maridades amb la mateixa beguda fermentada.

Per a 2 persones

1 albergínia

70 g Ametlla Marcona crua

1/2 Bitxo

1/2 gra d’all

10 Fulles d’alfàbrega

40 g Miso fosc

80 ml Cervesa negra

20 g Pasta d’avellana sense sucre (es pot trobar al mercat bo i feta)

Sal

Oli d’oliva verge extra

Per guarnir: fulles de col llombarda i d’alfàbrega (optatiu)

Preparació

Agafeu una albergínia, emboliqueu-la amb paper metàl·lic, i escaliveu-la a la flama directament dels fogons durant 10 minuts. Si no teniu foc de flama, introduïu-la al forn durant 20 o 30 minuts aproximadament a 230º. Un cop feta, traieu-ne el paper metàl·lic, i retireu-ne la pell amb l’ajut d’unes pinces de cuina o d’una forquilla. Reserveu-la.

Mentrestant, en una cassola, afegiu-hi oli d’oliva verge extra, i fregiu-hi les ametlles. L’oli ha de cobrir les ametlles. És molt important que l’oli sigui fred i que la cocció es faci a foc lent, perquè així l’ametlla es torra tant per dins com per fora. Després, un cop fregides, podeu desar aquest oli per a altres preparacions, com ara una vinagreta, perquè estarà amarat del gust de les ametlles.

Mentrestant, barregeu la pasta d’avellana amb el miso i també la cervesa negra. Remeneu-ho amb l’ajut d’unes varetes de cuina. El miso i la pasta d’avellana aconseguiran equilibrar l’amargor de la cervesa. Deixeu-ho reposar un minut. Tot seguit, coleu-ho. I Reserveu-ho.

Per preparar la picada

Traieu les ametlles fregides de la cassola quan veieu que agafen el color fosc de torrat, i col·loqueu-les damunt d’un plat amb paper de cuina a la base. El paper absorbirà l’excedent d’oli d’oliva. També podeu passar el paper de cuina per sobre de les ametlles, perquè quedin més seques.

Mentre s’acaben d’assecar, talleu per la meitat un gra d’all, i quedeu-vos-en amb una meitat, que és la que trossejareu. Talleu també el bitxo, i quedeu-vos-en amb una punta. Penseu que les mides tant de l’all com del bitxo són opcionals perquè depèn del gust de cadascú i també del nivell de fortor de cada un dels dos ingredients.

Tot seguit, talleu les fulles d’alfàbrega junt amb les ametlles torrades. El conjunt ha de quedar ben esmicolat. Ajunteu tots els ingredients, i saleu-los.

Muntatge del plat

Talleu per la meitat l’albergínia escalivada. Cada meitat, la servireu en un plat.

En un plat blanc, poseu-hi un fil de la barreja que teníeu reservada (feta de pasta d’avellana miso i cervesa negra). Per sobre del fil, col·loqueu el tros de l’albergínia escalivada, i al damunt, la picada i les fulles d’alfàbrega i de col llombarda.

Bon profit!