“El pròxim repte és vendre el cafè mòlt en envasos compostables”

Cafès Novell vol empaquetar el cafè mòlt en envasos hermètics i compostables, sense haver de fer servir bosses d’alumini. És la línia de treball del 2020, després que a finals del 2019 posessin al mercat les capses de cartró hermètiques que contenen les càpsules monodosi de cafè 100% compostables i orgàniques.

“El 2017 vam crear les càpsules monodosi compostables, compatibles amb les cafeteres Nespresso, però les veníem dins d’un envàs d’alumini perquè les càpsules es conservessin bé, sense perill que hi entrés aire i, per consegüent, el cafè s’oxidés”, explica Laura Biason, directora de màrqueting de Cafès Novell.

A la pràctica, doncs, es reduïa l'alumini, però no desapareixia. “La bossa que envoltava les càpsules era com la de les patates xips, per entendre’n l’embolcall”, aclareix Biason.

Des del 2017, doncs, l’empresa situada a Vilafranca del Penedès va continuar treballant amb la fàbrica química Basf per aconseguir un tancat hermètic de la càpsula monodosi perquè no necessités cap altre suport. “Malgrat això, des del 2017, la càpsula ja era compostable”, diu Biason.

Dos anys després, treu al mercat les capses de cartró amb les càpsules orgàniques sense cap altre embolcall, “que, en un procés de planta de compostable, desapareixen completament”, afirma la directora de màrqueting. I les fa per a totes les varietats: des del cafè d'intensitat 7 fins al de 10, i amb cafè descafeïnat.

“Ens sentim orgullosos del que hem aconseguit, perquè el 2017 sabíem que havíem reduït alumini, perquè ja no el posàvem a la càpsula, però no l’havíem fet desaparèixer del tot”, indica Biason, que afegeix que Cafès Novell és una marca que treballa amb un volum important de negoci per a l’hostaleria, però també vol ser present a les llars amb solucions sostenibles com les que proposa.

Enguany, tant per a les llars com per a l’hostaleria, el repte és vendre el gra mòlt en un envàs hermètic reciclable. “El gra de cafè mòlt encara és molt apreciat pels cafeters, que opten per aquesta manera a l’hora de fer-se el cafè en comptes de les càpsules”, conclou Biason.

