"La poma de Girona té un vincle total amb el territori"

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Poma de Girona assegura que produeix 80 tones anuals de pomes. Els reptes que encaren és la plantació de noves varietats, que suportin les altes temperatures i també que resisteixin plagues de zones càlides. Creuen que d'aquí a cinc anys ja les podran posar a la venda mentre mantenen quatre varietats dins la IGP.

Quina tradició té Girona en la plantació de pomes?

Les pomes, juntament amb altres fruites i hortalisses, són cultius tradicionals de Girona, però en els seus inicis estaven destinades a l'autoconsum. No hi havia camp o prat sense pomeres. La diversitat d'espècies de poma (àcides, dolces, primerenques, tardanes), juntament amb les variades tècniques de conservació (confitures, compotes, escampades a terra, assecades al forn...), en permetia una oferta sostinguda i variada.

Com a productors funcioneu en cooperatives?

Inicialment sí, i algunes han anat evolucionant cap a altres formes. El 1962 es va crear la Cooperativa Fructícola Costa Brava (funcionant actualment com a Giropoma Costa Brava SL), al Baix Empordà, i el 1965 es va fundar una altra cooperativa, Girona Fruits, que va obrir les portes a Bordils (Gironès). I el 1972 entrava en funcionament la Central Fructícola Empordà (transformada també en Fructícola Empordà SL), a Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Totes tres estaven destinades bàsicament a la comercialització de les pomes, a més d'oferir assessorament als socis.

El 2003 demaneu el segell d'Indicació Geogràfica Protegida a la Unió Europea.

Sí, va sorgir l'oportunitat de demanar el segell d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP), atorgat per la Unió Europea. Els socis de Poma de Girona van creure convenient apostar-hi, perquè és un símbol que demostra la qualitat del producte, ja que requereix el compliment rigorós d'unes normes de producció i certificació, i la vinculació del producte amb el territori. Aquest últim factor és molt valorat per a nosaltres perquè la poma de Girona té un vincle total amb el territori: des de la plantació fins a la poma a punt de menjar, tot el procés es fa a la mateixa zona de producció.

Quines varietats conreeu?

Sota el segell de la IGP Poma de Girona produïm les quatre varietats característiques del territori que ens envolta.

Golden - Té un color groc verdós, pell fina i llisa, i una polpa blanquinosa, consistent, sucosa, cruixent i aromàtica. Fa una flor de color blanc, rosat, gran i molt resistent a les gelades. Es cull a principi de setembre i és indicada per consumir en fresc, per fer sucs, amanides i pastissos, o per cuinar-la al forn.

Red Delicious – De color vermell, amb una polpa blanquinosa, consistent i sucosa, que es manté sempre dolça. Es cull a principi de setembre i és indicada per consumir en fresc i per cuinar: al forn, en compota, fregides o rostides, per acompanyar carn o peix.

Gala - Bicolor, amb estries marcades i una polpa sucosa, fina i molt cruixent de gust dolç. Amb una flor de color blanc rosat, gran i resistent a les gelades. Es cull durant el mes d’agost i és ideal per consumir en fresc i amanides.

Granny Smith - De color verd intens i amb unes característiques lenticel·les blanques. Té una polpa blanquinosa i compacta, però al mateix temps és sucosa. La seva flor és de color blanc rosat, resistent a les gelades i molt productiva. Es cull durant el mes d’octubre i és indicada per consumir en fresc, al forn i per preparar pastissos.

Quines iniciatives heu impulsat per combatre el canvi climàtic?

Hem fet un acord amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb l'empresa científica amb seu a Nova Zelanda Plant & Food. Concretament, hem signat el programa internacional Hot Climate Programme per desenvolupar noves varietats de pomes i peres adaptades a zones de cultiu amb altes temperatures. Treballem perquè d'aquí a cinc anys ja tinguem a la venda les noves varietats, que tinguin una qualitat com les que produïm avui.

A part del mercat local, on les veneu?

Actualment exportem un 25-30% de la nostra producció, i arribem a països com els Emirats Àrabs i Xile.