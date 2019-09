La Cuina d'en Garriga torna al carrer de Consell de Cent de Barcelona

Helena Garriga ha tornat a obrir La Cuina d’en Garriga, el restaurant de producte de proximitat al carrer de Consell de Cent de Barcelona, i manté també el situat al carrer d’Enric Granados. Mentre que aquest últim serveix tots els àpats del dia, el de Consell de Cent només ofereix dinars als migdies.

Helena Garriga va inventar-se la marca La Cuina d’en Garriga el 2008 després d’haver treballat en el món de la moda, concretament amb la marca Jean Paul Gaultier a Nova York. “Obrir un colmado gurmet entre passeig de Gràcia i rambla de Catalunya em va seduir, perquè el meu objectiu era posicionar-me amb els meus productes de pagès amb les marques de luxe que m’envoltarien”, recorda Garriga.

A poc a poc el colmado gurmet, que estava envoltat de grans cadenes de menjar ràpid i marques d’alta costura, es va convertir en un restaurant, sempre amb productes de temporada i amb productors del país. “Encara avui al restaurant de Consell de Cent es poden comprar verdures i embotits, a més d’altres preparacions”, explica l’Helena, que compta amb la seva parella, Olivier Guilland, com a cuiner.

Per entendre el salt professional d’Helena Garriga cal dir que la seva relació amb la gastronomia li prové dels pares, com ella mateixa assegura. “Formaven part de l’associació de Girona Bocafins, que es va crear el 1979, i que premiava els millors restaurants de les comarques gironines”, diu. A part, l’Helena recorda la preparació dels viatges en família, que incloïa els llocs on menjarien. “Podria dir que els viatges amb els pares eren per anar a menjar, i a més el meu pare sempre ha estat un gran cuiner”, diu Garriga. I per reblar el clau hi ha la història dels besavis amb la producció de sifons. De fet, els mateixos gots del restaurant tenen escrits la inscripció “Sifoniers des del 1876”.

Així doncs, la passió familiar es va convertir en un ofici després que l’Helena es formés i treballés en un altre camp professional. “Amb proves i errors, vam convertir el colmado que tenia un treballador contractat en un restaurant que servia 200 àpats al dia i tenia 18 treballadors treballant-hi”, diu l’Helena.

A part del producte, essencial per al restaurant, la directora aposta pel tracte estret amb el comensal. “M’agrada parlar-hi i conèixer-los, i m’adono que durant tots aquests anys hem anat creant una xarxa de clients fidels”, diu Garriga.

L’Helena sosté que la seva cuina no ha inventat res, però sí que ha aconseguit que el comensal sàpiga que hi trobarà una bona amanida, un oli de qualitat, com també una carn de primera o fins i tot els famosos macarrons amb formatge Comté i papada ibèrica, un clàssic del restaurant.

En el futur, Helena Garriga s’imagina com ara. “El restaurant, que ara és La Cuina d'en Garriga, és la meva única feina, i és a la que em vull dedicar, i ara doblada, perquè he passat de tenir un restaurant a dos sense pensar-m’ho”, conclou.

Alguns dels plats de la carta, a Consell de Cent

Amanides

Salmorejo

Hummus de pèsols amb menta (un clàssic)

Mongeta verda amb carbassó i préssec de vinya

Peixos i salaons

Anxoves

Sardines fumades

Llagostins amb maionesa cítrica

Carpaccio de truita

Pop amb albergínia

Carns

Botifarra de perol de Cal Rovira

'Paillard' de pollastre de corral

Hamburguesa gurmet