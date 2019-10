Anna Bellsolà va néixer en una família de forners, però va agafar un camí professional oposat malgrat la passió que vivia per l’ofici de fer pa a través de la mare i del pare, que van heretar el negoci dels avis, i aquests, al seu torn, dels besavis.

L’Anna va estudiar comunicació empresarial i després enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte. I quan va acabar (“Encara em falta el projecte de final de grau”, diu) es va incorporar a l’empresa familiar, a la indústria de pa Bellsolà, que els pares tenien a Aiguaviva.

“En vaig aprendre molt, de l’elaboració del pa industrial”, assegura l’Anna, que afegeix que el seu pare era un defensor de la qualitat del pa. “La seva passió és la que m’hi va arrossegar”, diu l’Anna.

Gràcies a l’empresa familiar va tenir l’oportunitat de viatjar i treballar amb altres forners. “Vaig veure moltes maneres de fer pa”, i en va prendre nota per després, al negoci familiar, innovar.

El 2004, els pares decidien vendre’s el negoci familiar, i l’Anna es quedava a treballar amb els nous propietaris. Ara bé, el 2007 feia el gran salt, el d’obrir el seu nou forn de pa, el Baluard, al carrer Baluard de Barcelona. “Abans vaig viatjar per formar-me més a França i a Itàlia”, recorda l’Anna.

“A França em vaig adonar que els forners ens portaven molt avantatge i que eren molt rigorosos”, explica la fornera. Justament aquesta rigorositat és la que ella va voler aplicar al seu forn propi amb pans de farina de molta qualitat i processos llargs de fermentació.

L’Anna destaca que a França es va adonar que les farineres i els forners treballaven en equip. “Hi havia molta unió, es comunicaven per explicar-se què necessitava cada un”, assenyala la fornera.

Ara, a casa nostra, “hem après a fer pans tan bons i rigorosos com els dels francesos”, opina Anna Bellsolà. Tot el que ella va observar i estudiar entre el 2004 i el 2007, abans d’obrir el seu propi forn al barri de la Barceloneta de Barcelona, es practica als nostres forns. “El meu esforç diari ha sigut i és fer bon pa”, diu l’Anna. La fornera recorda que va estar tan centrada en el pa que els primers anys ni tan sols va tenir rètol al forn.

Per fer bon pa, l’Anna va lluitar contra mites que s’arrossegaven de feia molt, com ara que la humitat era un enemic. “La humitat es pot controlar”, diu, malgrat que certament hi ha mesos que són difícils, com el juliol i l'agost.

Avui el Baluard s’ha convertit en una insígnia de bon pa. “El bon pa fa crec-crec i també té gust i aromes”, diu Bellsolà, que és el que creu que saben els clients del seu forn, que ha anat creixent.

A més de l’establiment de la Barceloneta, la fornera també ha obert un altre forn al carrer Pau Claris i un obrador i punt de venda al barri de Poblenou. A més, el seu pa també es troba als punts de venda gurmet del Corte Inglés. “També col·laboro amb restaurants, que serveixen el nostre pa”, diu.

Per acabar, com a dona fornera, l’Anna diu que ha hagut de demostrar que en sap. “L’ofici encara és un món d’homes, malgrat que ara comença a haver-hi dones”, afirma. Ella recorda que els principis no van ser fàcils, però segurament “no hi ha cap inici fàcil en un negoci”, conclou.