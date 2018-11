La passió per l''slow food' es consolida a Barcelona

L'esperit 'slow food' fa temps que ha fet un forat a casa nostra. Aquest moviment que va néixer a Itàlia i que reivindica la preservació de l'agricultura i la cuina local, els productes de temporada i la diversitat pròpia de cada zona ha fet ara un pas més en la seva popularització amb l'edició de la guia 'Barcelona Slow Food Guide 2019', la primera que recull els restaurants i les botigues de Barcelona i l'àrea metropolitana acreditats amb el segell 'slow food'.

La presentació d'aquesta guia, que inclou més de 100 establiments, s'ha fet aquest dilluns al Parc Agrari del Baix Llobregat i ha comptat amb la presència del fundador d'aquest moviment internacional, l'italià Carlo Petrini, que ha lloat la gran "diversitat" d'aquest moviment, present en 160 països d'arreu del món.

Al seu costat, Daniele Rossi, fundador de Slow Food Barcelona i copropietari del restaurant Rasoterra, ha explicat que el criteri per poder aparèixer a la guia és "que els productes dels restaurants siguin bons, nets, gustosos i de proximitat", tot i que també se'n valoren d'altres, "com que ens sentim bé quan hi mengem, es tracti bé els treballadors o es pagui justament els productors". Així ha sortit aquesta llibre recopilatori eclèctic i ple de bones propostes gastronòmiques amb una varietat de preus molt destacable. "A la guia hi ha de tot, i això ens agrada molt: tenim des de restaurants amb estrella Michelin fins a bars de tapes", diu Rossi. Això suposa un bon reflex de la transversalitat del moviment 'slow food'.

Per a Carlo Petrini, aquesta guia "és un pas endavant per al moviment Slow Food Barcelona, que ara té una eina per oferir als habitants, ja que sabran quins establiments tenen aquesta filosofia".

Petrini ha aprofitat el seu discurs de presentació de la guia per reivindicar un "canvi en el sistema alimentari" i demanar "una economia i agricultura locals". Ell parla "d'esquizofrènia gastronòmica" per referir-se a l'actual sistema d'alimentació contra el qual lluita el moviment 'slow food'. "Aquesta esquizofrènia fa que en aquests moments a tot arreu del món hi hagi una gran passió per la gastronomia i el menjar. Això està bé, però, en canvi, l'agricultura i els camperols estan destrossats. Hem d'acabar amb això", diu. Per això, l'italià ha reclamat implicació de polítics i governs per promoure aquest sistema, que, segons ell, serà "una revolució dolça". "És fonamental a nivell polític, cultural i econòmic que fem una aposta per l'agricultura local, que lluitem per recuperar varietats tradicionals d'aliments que s'estan perdent i que recuperem la biodiversitat de la terra", ha dit Petrini, que ha elogiat els establiments que apareixen a la guia i que cada dia fan aquesta lluita des de les seves cuines.

La importància dels productors

Petrini considera que una de les claus del moviment 'slow food' és "l'aliança entre cuiners i productors". "Si els xefs defensen els productes locals de la seva terra i els pagesos que la treballen ja tenim molta feina feta", va dir, a més de destacar que s'ha de fer encara molta feina per informar la ciutadania de la riquesa i la biodiversitat de cada zona. "Els ciutadans haurien de tenir una relació molt més directa amb els productes locals de la seva terra, els haurien de conèixer molt millor, perquè així evitaríem que consumissin productes que venen de l'altra punta del món i que han viatjat milers de quilòmetres, perquè sabrien que els productes de la seva terra són igual de bons", va apuntar.

Per a Petrini i Rossi, aquesta guia és una bona manera de començar a difondre els productes locals, ja que tots els restaurants que hi apareixen treballen amb aliments produïts ben a prop i aposten per recuperar varietats antigues o donar sortida a productes que estaven desapareixent.