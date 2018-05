El 'poke bowl', el plat hawaià del casament de Harry i Meghan que triomfa al món

Si fins ara el plat d'origen hawaià 'poke bowl' ja triomfava a tot el món perquè era saludable i modern, des del cap de setmana ha passat a ser un plat "reial". Es pot dir així perquè el matrimoni format per Meghan Markle i Enric d'Anglaterra va optar per l'amanida servida en bols com a plat per al seu casament, que els convidats menjaven a peu dret, segons han explicat diaris anglesos com The Guardian.

Segons la dietista-nutricionista Martina Ferrer, el 'poke bowl' és molt atractiu pels colors i per la barreja de verdures, cuites i crues. "Al capdavall és un plat combinat, com els nostres de tota la vida". Ara bé, "cal tenir en compte la digestió d'aquests plats, perquè al mateix bol hi ha molts aliments diferents". Tret d'aquesta precaució, "són bols que tant serveixen per esmorzar com per dinar o sopar", diu Ferrer.

Per la seva banda, el professor de ciències de la salut Àlex Vidal, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), remarca que el bol simplifica els àpats, "perquè el concepte de primer i de segon plat va perdent el seu significat": "Tenim present que als menjars principals hi ha d'haver els nutrients importants".

Ara bé, també hi ha inconvenients. "Cal tenir en compte la proporció de cadascun dels ingredients que componen els bols, perquè el contingut pot ser més gran del que les persones necessiten, ja que al recipient fondo hi cap força menjar". Per això, és fàcil acabar menjant "més del que es necessita".

El professor de la UOC també opina que cal desmitificar la idea de fer 5 àpats al dia. I per això els bols acabarien reforçant aquesta idea. "La cosa important és respectar els continguts dels ingredients, que siguin proporcionals: la meitat de l'àpat ha de ser vegetal (fruites, verdures i hortalisses), una quarta part proteïna animal o vegetal, i una altra quarta part d'hidrats de carboni integrals".

Als Estats Units, la dietista-nutricionista Carla Zaplana sosté que els bols "són una proposta molt nutritiva i completa, sempre que tinguin una base de vegetals (cuits o en forma d'amanida)". "Perquè siguin més fàcils de digerir, aconsello no barrejar els carbohidrats amb les proteïnes animals", just com fa l'origen del plat hawaià.

Dit amb altres paraules, "en un bol nutritiu no hi pot haver arròs amb pollastre o tonyina, per exemple", opina Zaplana. "Si volem augmentar-hi la proteïna, a l'arròs hi podem afegir llavors de gira-sol o de cànem, o bé barrejar-hi quinoa". D'aquesta manera, l'arròs es converteix en una proteïna vegetal completa.

Una altra precaució que cal tenir a l'hora de preparar 'poke bowl' són les salses, opina Carla Zaplana, perquè "sovint tot allò que és tan nutritiu al plat s'espatlla amb la sal i els greixos que s'hi fan servir".

Per acabar, els famosos 'poke bowl' "també es podrien comparar amb les nostres carmanyoles", on es barregen aliments, conclou el professor Àlex Vidal.