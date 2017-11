La botifarra amb mongetes del ganxet, el plat del pintor Picasso que cuina Marc Gascons

El pintor Pablo Ruiz Picasso devia ser una persona austera en el menjar. Preferia les verdures, les fruites, el peix, que la carn. Era un pintor que bevia aigua, que sempre era a la taula en un gerro. I tot plegat, productes de proximitat. "A mi m'agrada la botifarra catalana amb mongetes", havia afirmat Picasso, i afegia que la seva parella es decantava més, en canvi, "pel te, els pastissos i el caviar".

Basant-se en aquesta frase i també en llibres i quadres del pintor del Guernica, el cuiner Marc Gascons va presentar al restaurant Informal, el dimecres 15 de novembre, un menú inspirat en les preferències del pintor, un plat del qual (la botifarra amb mongetes del ganxet) s'ha incorporat en la carta permanent del restaurant situat dins de l'Hotel The Serras, a Barcelona. Ara bé, el menú sencer, en què també hi ha plats de llamàntol, s'oferirà per complet a partir del 2018 sempre que el comensal en faci la reserva prèvia.

"Ha estat un repte preparar aquest menú, perquè a mi m'agrada molt Picasso, però he hagut de buscar molta informació del que menjava, del que acostumava a tenir a la cuina de casa seva", explica el cuiner Marc Gascons, que afegeix que el Museu Picasso li n'ha facilitat malta informació.

Per al cuiner Marc Gascons, que també dirigeix junt amb la seva germana el restaurant Els Tinars, a Llagostera, ha estat una bona font d'inspiració per preparar el menú saber que Picasso pintava, escrivia i dibuixava damunt de la taula de la seva cuina. El xef creu que moltes referències culinàries en l'obra de l'artista es poden relacionar amb aquest fet.

El restaurant Informal, dins l'hotel The Serras, a Barcelona, ha impulsat aquesta proposta que lligar l'art amb la gastronomia perquè se sap que al lloc que avui ocupa l'establiment hoteler havia viscut Picasso el 1917. A més, el Museu Picasso, per recordar que fa 100 anys el pintor va viure a Barcelona, ha organitzat l'exposició 1917. Picasso Barcelona,que es completa amb tres exposicions temporals: Arthur Cravan. Maintenant?; El taller compartit: Picasso, Fín, Vilató i Xavieri;, i Lucien Clergue. Vint i set encontres amb Picasso. Curiosament, el 2018 hi ha prevista una nova exposició sobre Picasso i la seva relació amb el menjar i la cuina anomenada, que portará per títol La Cocina de Picasso.

Per acabar, el cuiner Marc Gascons enumera els quadres que ha estudiat per buscar la inspiració del menú, que l'Hotel The Serras oferirà per complet a partir del 2018: Le Verre d ’absinthe. París (1915). Botella Anís del Mono. Sèche (Sèpia) (1914). Jarrón con follaje y tres erizos (1946). Women with artichoke, (1941). El bogavante en el cesto (1965). Niño con Langosta, (1941). Poma Cubista (1909) i Playa de finas arenas de calaveras que llenan la barca (1936).

També algunes fotografies de Picasso han servit per inspirar alguns plats. En una del 1957 es veu l’artista escurant les espines d'un peix. En una altra del mateix any, el 1957, Picasso menja un peix. i encara una altra, en què el pintor és davant del mar a Cadaqués després de sopar, menjant un tall de xocolata i fumant.