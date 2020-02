“Els aliments endolcits amb sucre, inclosos els processats, contenen grans quantitats de fructosa, molta més que qualsevol fruita”

La intolerància a la fructosa és una de les més desconegudes en alimentació i la que disposa d'alternatives més difícils de trobar. La motivació personal va portar Xevi Hernández a obrir a Catalunya un comerç en línia de la marca alemanya Frusano, que ha tancat el 2019 amb una facturació en conjunt de prop de quatre milions d'euros

Tot va començar quan a la teva filla petita li van diagnosticar una malabsorció a la fructosa.

Després de molts anys de córrer d’un costat a l’altre i de consultar diversos metges, li van diagnosticar malabsorció a la fructosa. I després també van ser diagnosticades la nostra filla gran i la meva dona, la Carme. És a dir que a casa som quatre i tres no poden menjar fructosa.

I quan acaba la primera part del maldecap, comença la segona, que és: com ens alimentem?

Sí, quan ja sabíem què passava vam passar un temps angoixant, perquè no trobàvem gammes de productes adequats, sobretot per als esmorzars de les criatures. Llavors vam descobrir Frusano, que els compràvem a Alemanya. Al cap d’uns mesos, ens trobàvem fent comandes cada cop més grans per a altres persones intolerants, cosa que ens va portar a obrir el portal de comerç en línia. Actualment hem posat en marxa un magatzem logístic a la comarca d’Osona.

¿Ser intolerant a la fructosa vol dir que l'únic que no es pot menjar és fruita?

Per començar, els termes de malabsorció de la fructosa i intolerància a la fructosa s’utilitzen sovint com a sinònims, i fer-ho és incorrecte, perquè són trastorns metabòlics diferents.

La malabsorció és una intolerància. El cos no pot absorbir la fructosa perquè el sistema de transport en l’intestí prim no actua correctament o està danyat. Això provoca problemes digestius com la diarrea o la flatulència. Fins i tot a llarg termini el fetge pot resultar-ne afectat. S’estima que pot arribar a afectar una de cada cinc persones al llarg de la seva vida.

En canvi, la intolerància hereditària a la fructosa és un trastorn important del metabolisme a la fructosa. A diferència de la malabsorció de la fructosa, és un trastorn rar: el pateixen 1 de cada 20.000 persones. La malaltia està causada per una deficiència genètica. Les persones afectades poden absorbir la fructosa a través de l’intestí però no la poden descompondre al fetge. Per tant, fins i tot en petites quantitats pot causar problemes considerables de salut.

I implica no haver de menjar fruita?

La fructosa es troba de manera natural en gairebé totes les verdures, fruites i cereals; cap aliment natural està pròpiament lliure de fructosa, però el seu contingut varia enormement, des de pocs mil·ligrams fins a més de 40 grams per cada 100 grams, com passa amb la mel, per exemple.

En fruites, el contingut de fructosa varia molt depenent del grau de maduració, la varietat o l’origen. Moltes persones pensen que la fructosa només es troba a la fruita, però la major part de la fructosa en els aliments no prové de la fruita sinó que s’hi afegeix a través dels edulcorants, directament com a fructosa o a través de la sacarosa.

¿La sacarosa està composta per fructosa?

És un dels components de la sacarosa, que, al seu torn, és als sucres. Els aliments endolcits amb sucre, inclosos els processats, contenen grans quantitats de fructosa, molt més que qualsevol altra fruita.

I no només dolços: la majoria de productes processats contenen edulcorants afegits, entre ells el sucre. Els productes etiquetats com a “sense sucres” moltes vegades tampoc no són recomanables, perquè utilitzen poliols i acostumen a no ser aptes.

Per tant, una dieta completament lliure de fructosa és gairebé impossible. És crucial menjar com menys quantitat de fructosa millor i investigar el propi “llindar de tolerància” personal.

Quins productes veneu a través de la vostra web de la marca Frusano?

Dins de la nostra gamma de productes –fins a 62– oferim xocolates, galetes, cereals, llaminadures, salses, barretes energètiques, edulcorants, entre d’altres, per a persones que pateixen intolerància hereditària a la fructosa o malabsorció. L’escrupolosa traçabilitat dels aliments de Frusano, la gran majoria lliures de gluten i lactosa, els fa aptes també per a persones interessades en fer una dieta sense gluten o intolerants a la lactosa, així com per a consumidors vegans i apassionats del món ecològic.

¿I tot a través del comerç en línia?

No, no tot. Actualment es poden trobar o bé a través de la nostra botiga online o en unes quantes botiges especialitzades.

Estem treballant per intentar posar el producte en el màxim nombre de punts de venda físics per poder-lo acostar a la població, però com que es tracta d’un producte molt específic i una intolerància encara poc coneguda ens està costant arribar a algunes zones.

Quins són els edulcorants alternatius a la fructosa?

La glucosa, el xarop d’arròs, el xarop de tapioca o fins i tot l’estèvia. En funció del producte a desenvolupar en fem servir un o un altre per elaborar les nostres pròpies receptes casolanes.

Quin objectiu us heu marcat i com voldríeu fer-vos un lloc al mercat?

El nostre objectiu des de la filial catalana (Frusano és una empresa alemanya fundada l’any 2006) és obrir la distribució a tot el món. Vam obrir la divisió online a Espanya l’any 2017 i durant el 2019 hem començat l’expansió internacional a Portugal, Holanda, Bèlgica, França i els Estats Units. Hem tancat l’any 2019 amb una facturació superior als 200.000 euros i una facturació (en conjunt) de prop dels 4 milions d’euros.

És a dir, volem ser líders i referents en la distribució dels aliments per a les persones intolerants a la fructosa per qualitat i diversitat.