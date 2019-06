El xef Sergi de Meià treu al mercat cremes ecològiques amb la marca Sun & Fruits

El cuiner Sergi de Meià, del restaurant homònim, acaba de treure al mercat cremes i patés amb la marca Sun & Fruits. Les preparacions, a la venda en pots de vidre, estan inspirades en els plats que el mateix xef elabora per començar els àpats al seu restaurant. "La marca em va proposar la idea, i em va agradar perquè és transportar a les cases la meva idea de cuina saludable amb producte de proximitat i ecològic", explica el cuiner.

Les cremes, que es poden trobar en botigues ecològiques, estan fetes amb carbassó i alfàbrega; pastanaga i safrà, i com a patés, el d'albergínia fumada i el d'escalivada. "Són cremes i patés naturals, fetes amb producte local, ecològic, aigua mineral i oli d'oliva extra verge, res més", indica Sergi de Meià. En el cas del safrà, el cuiner indica que prové de la serra del Montsec.

La col·laboració del cuiner amb Teresa Espaulella i Cristina Roca, de la marca Sun & Fruits, preveu altres preparacions, com ara les conserves. "Per exemple, la de carxofa la farem quan en sigui temporada, i així anirem fent amb altres receptes", indica De Meià.

Mentrestant, per a qui vulgui aprofitar les últimes carxofes per fer-ne conserva, i per tant menjar-les en qualsevol altre mes de l'any, el cuiner explica una recepta per fer-la a casa.

Conserva de carxofa en oli

340 g carxofes tallades en 4 trossos cada una

4 g de farigola

20 g d’all

6 g de sal

0,5 g de pebre negre en gra

70 g d'oli verge extra

En una cassola per anar al foc tireu-hi un raig d'oli d'oliva i escalfeu-hi els grans d’all juntament amb el pebre i la sal. Tot seguit, marqueu-hi la carxofa durant 1 minut. Després afegiu-hi la farigola. Remeneu-ho una mica perquè es cogui tot junt i quan sigui fred ja podreu posar-ho en un pot de vidre. Podreu menjar-ho durant els tres o quatre dies següents, però si voleu que es conservi durant més temps, feu-ho al bany maria.