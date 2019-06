Ruinart, el xampany que marida amb ostres, turbot i merenga, al restaurant Moments

El restaurant efímer ('pop-up') Petit R de Ruinart farà l'últim àpat la nit del 22 de juny als Jardins Mimosa de l'Hotel Mandarin Barcelona. Des del 26 d'abril el xampany ha maridat la cuina del restaurant Moments, amb dues estrelles Michelin, amb propostes de plats diferents per al servei del migdia (3 elaboracions més dos aperitius) i per al de la nit (5 elaboracions més els aperitius).

El restaurant Petit R de Ruinart també aporta altres maridatges, a més de l'exclusivitat de la cuina i dels xampanys, que és l'experiència multisensorial. Segons els organitzadors, "el joc gastronòmic, lligat amb la vista i l'oïda, només s'ha pogut veure fins ara al celler Ruinart, situat als afores de la ciutat de Reims, i és la primera vegada que ha arribat a Barcelona".

El cas és que just abans de cada un dels serveis, els comensals escolten i miren la història de la 'maison de champagne' damunt de les mateixes estovalles on menjaran. El muntatge audiovisual és tan original com detallista a l'hora d'explicar cada una de les fites històriques, com ara que és la 'maison de champagne' més antiga perquè data del 1729.

Després dels audiovisuals, els plats. El menú del migdia, de 80 €, comença amb les ostres [vegeu-les a la foto], que mariden amb el Blanc de Blancs de Ruinart. Tot seguit és el torn del turbot, amb quinoa i endívies amb salsa cítrica, que va lligat amb el xampany Dom Ruinart Blanc de Blancs.

I, de postres, el pastís Ruinart, elaborat amb panses, aranja, avellana, merenga i lavanda, que es beu amb el Ruinart Rosé.

En l'àpat de nit, de 140 €, després del turbot la proposta és el filet d'ànec de Challans amb vegetals i salsa del rostit. I, de postres, a més de la proposta francesa, es completa amb un assortiment de formatges. Cada un dels dos plats de més, respecte del menú de migdia, va acompanyat amb un xampany nou i diferent.

Ruinart demostra que considera el xampany una creació artística més, tal com va afirmar el 1896 quan l'artista txec Alphonse Mucha va crear per a la marca el cartell publicitari que va identificar la 'maison' durant anys.