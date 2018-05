Lloret de Mar vol capgirar la seva imatge turística per convertir-se en municipi amb cuina saludable

El gastroturisme va a l'alça. Lloret de Mar, que acull anualment un milió de turistes, amb un volum de 5 milions de pernoctacions, ha demanat assessorament a la Fundació Alícia perquè la cuina saludable sigui l'eix de la restauració de la població. "Hem fet treballs de camp, ens hem reunit diverses vegades amb els restauradors, i ells, des del primer moment, ens han formulat la idea de la cuina mediterrània", afirma Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, situada dins del Monestir Sant Benet del Bages.

A la població de la Costa Brava el mínim de nits que passa un turista és de 7. "El primer dia que hi esmorzes, dines i sopes, no et fa res menjar el que hi hagi a l'hotel o als restaurants, però quan passes tants dies, l'exigència canvia", explica Massanés. Llavors és quan els pilars bàsics de l'alimentació saludable (oli d'oliva, cereals integral, verdura i fruita de temporada i greixos de bona qualitat) es converteixen en essencials.

El conveni que la Fundació Alícia i l'Ajuntament de Lloret de Mar han signat implica la iniciativa privada. De fet, "l'objectiu que ens plantegem de cara a final del 2018 és que el municipi de la Selva es converteixi en el primer que tingui el màxim de nombre de restaurants amb l'acreditació d'AMED, és a dir que ofereix cuina mediterrània", sosté Massanés. Però, a més, els restaurants de Lloret també estaran alerta a la demanda creixent de tendències alimentàries, com el flexiteraniasme. Així doncs, Lloret de Mar vol altar-se en destinació turística amb la cuina saludable com a motor.

Per aconseguir-ho, la formació, que ja ha començat, serà bàsica. "L'exemple de Lloret de Mar podria servir per a d'altres municipis turístics", diu Massanés. De fet, la Fundació Alícia ha fet gestions semblants en moltes altres poblacions, però amb el pes turístic de Lloret de Mar "és la primera vegada".

La Fundació Alícia, com a fundació privada inaugurada l'any 2003, és un centre de recerca en cuina. Té com a objectiu investigar els processos culinaris i també innovar per millorar l'alimentació de la població.