L'estreta relació dels hotels amb els restaurants 'pop-up'

El restaurant novaiorquès Employees Only, a l'Hotel Mandarin Barcelona, o la cuina del xef italià Davide Oldani (D'O), a l'hotel Cotton House Barcelona, són dos dels 'pop-ups' que han obert portes aquest mes de maig. L'objectiu dels centres hotelers és atreure clients per una oferta gastronòmica única que permet tastar plats d'establiments emblemàtics d'arreu del món sense sortir de Barcelona. Però aquesta oferta gastronòmica només dura uns dies, i d'aquí, el terme 'pop-up', que vol dir que és efímera, que no dura gaire temps.

A l'Hotel Mandarin Barcelona, l'Employees Only hi ha portat la seva cuina maridada amb còctels. I hi serà fins al 19 de maig. El pollastre arrebossat amb col llombarda [vegeu-lo a la foto de dalt] o els tàrtars, realçats de sabors, són uns dels plats que es poden tastar a l'espai Banker's Bar, la cocteleria de l'hotel de Barcelona, dirigit per Jorge Monje.

Mentrestant, la cuina del prestigiós cuiner italià Davide Oldani, amb una estrella Michelin, està sorprenent tothom al Cotton House. I ho farà fins al 31 de juliol. "És una cuina 'pop', que vol dir 'popular', tal com li agrada definir-la a Oldani", explica la xef del Cotton House, Eva de Gil Nicolàs.

Per obrir el restaurant 'pop-up' al Cotton House, Eva de Gil Nicolàs es va establir un mes al restaurant del cuiner Davide Oldani a Milà. "Allà hi vaig aprendre l'elaboració dels plats i després a Barcelona els he fet jo, però sempre a partir de les receptes i els aprenentatges que m'ha transmès Davide Oldani". A la pràctica "hi ha hagut productes que ens han costat trobar a Barcelona, i que hem hagut d'exportar d'Itàlia, com ara una sal amb gust d'ou, i també el safrà i l'arròs –envellit durant un any i que és una marca pròpia que fa servir el cuiner italià–", continua explicant la cuinera del Cotton House.

Aquesta filosofia està tant a l'alça que la xef Carme Ruscalleda també ha acceptat el repte. Per això, la seva cuina es podrà tastar a l'Odyssey, el restaurant del cuiner francès Joël Robuchon, situat a l'Hotel Metropole Monte-Carlo. La durada del 'pop-up' serà de dos mesos, concretament de dimarts a dissabte dels mesos de juliol i agost.

Si els hotels hi confien com un servei més de prestigi per als clients i, sobretot, per atreure els amants de la bona gastronomia, els restaurants, a peu de carrer, també hi han començat a apostar per la mateixa raó.

És el cas del restaurant Bellavista, que fins al 27 de maig ofereix unes jornades gastronòmiques dedicades al caragol, gràcies a les receptes cedides de dos restaurants de la ciutat de Lleida: el Celler del Roser i el Ferreruela.

D'una banda, doncs, al Bellavista es podrà tastar fins al 20 de maig la recepta dels caragols a la llauna tal com els cuina el Celler del Roser. De l'altra, del 21 al 27 de maig es podran tastar els caragols a la gormanda tal com els cuina el restaurant Ferreruela.