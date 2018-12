El gastrònom Pep Nogué impulsa una nova escola privada de cuina, el Culinary Institute of Barcelona, CIB

Culinary Institute of Barcelona CIB és el nom de la nova escola de cuina privada que s'inaugurarà a Barcelona al gener. El mediàtic i conegut Pep Nogué n'és el director de gastronomia i també soci fundador. Al seu costat, un equip de professionals amb Josep Gala com a gerent, Ferran Fisas com a president i Francesc Balagué com a director acadèmic.

L'escola està situada en una nau reformada i lluminosa al carrer de Santander, ben comunicada amb els transports públics i per carretera (és a prop de la ronda Litoral).

"La ubicació ens va encantar però l'espai també, perquè hi ha llum a totes les aules i també al sostre", explica Pep Nogué. "Dissenyar l'espai físic de les classes a partir d'aquest punt de partida ha estat fàcil", continua explicant Pep Nogué, que afegeix que cada aula ha estat pensada per a la metodologia d'aprenentatge que els professors hi desenvoluparan.

El CIB serà una escola de formació no reglada, amb títols propis, que no equivaldran ni a graus ni a cicles. S'hi podrà estudiar una especialització de tres mesos; postgraus de gestió de restaurant, també de tres mesos; programes de xefs, d'un any de durada, o el màster de gestió de restaurant, també d'un any.

Què és el CIB?

És una escola privada de cuina, centrada en la innovació i en la creativitat, amb diferents programes i cursos, amb preus que van dels 6.000 € als 20.000 €. Creiem en l'aprenentatge vivencial. Per això, quan ens toqui explicar el porc, per exemple, anirem a veure tot el procés d'elaboració en una matança d'aquest animal.

La maquinària culinària és de gamma alta. Hi veig marques que també he trobat en algunes cuines d'estrella Michelin.

Sí, era una premissa essencial nostra. En una sala de demostració tenim fogons d'inducció, que poden fer bullir l'aigua en un minut. A la resta tenim fogons de gas. Les neveres tenen la possibilitat de convertir-se en congelador: només s'ha de prémer un botó per transformar-les d'una opció a l'altra. També tenim cambres de fermentació, una altra cambra de maduració de carn, un congelador magnètic i un laboratori d'investigació científica. És a dir, creiem que la tecnologia ha de ser eficient; ha de funcionar tot a la perfecció, perquè necessitem precisió per ensenyar als alumnes a cuinar.

El vestit de cuiner dels alumnes també és de disseny d'última generació, si em permets dir-ho.

Són de disseny, sí, hi hem aplicat tota la nostra experiència com a cuiners, com a alumnes d'escoles d'hostaleria, com a professors. Hem voltat molt pel món fins a arribar on ens hem plantat, al CIB. Per tant, el davantal no és una peça tipus llençol sinó que té un plec al mig, com un tall de faldilla, perquè quan els alumnes s'acotin el gest sigui fàcil de fer amb el davantal posat. Els polos són ignífugs i tenen un coll especial per subjectar-hi el davantal. A més, hem apostat pel color negre, perquè el blanc no és un color que ens agradi per a la cuina.

Teniu vocació internacional? Ho dic pel nom en anglès.

Sí, tenim alumnes inscrits de tot el món. És molt emocionant llegir els missatges que ens envien, en què ens diuen que tenen ganes de començar. Així que, sí, la vocació és internacional, però també per a casa nostra. A més, tenim tot un programa de beques i ajuts que permet donar oportunitats a tot aquell talent que creiem que podem ajudar.

¿Competireu amb les escoles de cuina concertades i públiques?

No som competència perquè oferim un producte diferent, i no perquè siguem una escola privada de cuina. Oferim uns programes i una metodologia que fins ara no existien a Catalunya. M'explico: el 25% de la dedicació de tots els programes se centra en la creativitat i en el desenvolupament d'habilitats laterals, i estan pensats per a les competències del segle XXI. Això no ho fa cap altra escola de cuina.