Fina Puigdevall, guardonada amb el Premi Nacional de Gastronomia 2019

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha anunciat els guanyadors dels Premis Nacionals de Gastronomia 2019. Aquest any els escollits han estat Fina Puigdevall, xef i propietària del restaurant Les Cols, a Olot, amb el Premi Nacional de Gastronomia. L’Acadèmia vol distingir la seva contribució a la gastronomia catalana i al territori. També Rafa Zafra, xef del restaurant Estimar, amb el premi Revelació; Joan Carles Ibáñez del restaurant Lasarte, amb el premi Cap de Sala; i Cristina Jolonch i Pau Arenós, amb el premi Especial de l’Acadèmia.

Una cuinera amb passió per la terra

Fina Puigdevall és una cuinera autodidacta que va obrir el restaurant Les Cols el 1990. Gràcies als coneixements de cuina de la seva mare i a la seva passió pels fogons i per la seva terra, la xef va començar a desenvolupar una cuina emparada en la tradició catalana, i especialment de la Garrotxa, en l'estacionalitat i en la riquesa dels productes senzills i locals. La constància, el treball i l'evolució de Fina Puigdevall van portar el restaurant Les Cols a obtenir una primera estrella Michelin el 2005; la segona arribaria cinc anys més tard, el 2010.

Una jove promesa i un sommelier consolidat

Per la seva banda, Rafa Zafra, cuiner jove revelació a Catalunya, cuina des que era petit. Es va formar a l'escola d'hostaleria de Sevilla, va aprendre donant el seu toc a la cuina de Ferran Adrià i ara està al capdavant del seu propi restaurant, l’Estimar, un projecte familiar desenvolupat amb la seva dona, Anna Gotanegra.

Pel que fa al premi al millor cap de sala, Joan Carles Ibáñez va iniciar la seva trajectòria a la majordomia de la Capitania General de Cartagena, coincidint amb Ferran Adrià i Fermí Puig, que exercien de cuiners. És curiós que del servei militar sortissin aquests tres personatges tan importants en la gastronomia catalana. Ibáñez va estar treballant 20 anys de sommelier i cap de sala a El Racó de Can Fabes, que va ser el primer restaurant de Catalunya amb tres estrelles Michelin. Actualment, és el director de sala del restaurant Lasarte a Barcelona, amb tres estrelles Michelin.

I finalment, el premi especial de l'Acadèmia a la trajectòria periodística ha sigut per a Cristina Jolonch i Pau Arenós. La primera treballa a 'La Vanguardia' des del 1998, on s'ocupa de la informació gastronòmica. Arenós treballa a 'El Periódico de Catalunya' des del 1989, on també escriu de gastronomia.

Els guanyadors dels premis de l’Acadèmia són el resultat d’un procés de votació secret que els acadèmics realitzen al llarg de l’any. S’atorguen anualment a aquells cuiners, restaurants, professionals o col·lectius i institucions relacionats amb el món de la gastronomia catalana que al llarg de l’any o per la seva trajectòria han destacat per la seva tasca i aportació a la cuina del nostre país.

Com ja és tradició, l'Acadèmia farà el lliurament dels guardons el mes de març del 2019.