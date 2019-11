Els xocolaters Enric Rovira i Ramon Morató acosten la xocolata a la Universitat de Harvard

Els xocolaters Enric Rovira i Ramon Morató han acostat el món de la xocolata i les postres als alumnes de la Universitat de Harvard, i també al públic general. Al cicle Science & Cooking Lecture Series, Rovira i Morató han explicat als nord-americans que han assistit dilluns i dimarts a la universitat la ciència i la tècnica de la xocolata. “La xerrada era per als alumnes que estudien el curs de ciència i cuina”, detalla Enric Rovira.

Es dona la circumstància que fa deu anys el cuiner Ferran Adrià, a partir de la iniciativa del científic català Otger Campàs, va iniciar el curs de ciència i cuina a la Universitat de Harvard. “Mai s’han deixat de fer; fa deu anys que es fa presencialment, mentre que en fa cinc que es va començar un curs online, en què participem els diferents cuiners catalans que vam passar per Harvard i que, al seu torn, té moltíssimes subscripcions”, explica Enric Rovira.

Sobre les explicacions, el xocolater destaca que la part artística de la xocolata, tal com es fa a Catalunya, és la que desconeixen més els nord-americans. “I alhora els sorprèn”, diu, però també en segueixen amb atenció “els aspectes tècnics”, conclou Rovira.

Bombons Barcelona, d'Enric Rovira, i el calendari d'advent, de Jordi Roca

La novetat que ha preparat el xocolater Enric Rovira per a la campanya de Nadal són els Bombons Barcelona. “Són unes capses noves, amb nous gustos i la forma de la flor del panot icònic de la ciutat, que hem redissenyat segons el que ja teníem, perfeccionant-lo tècnicament, estèticament i funcionalment”.

Rovira explica que també ha preparat un torró nou, el Torró Rambla. “Amb una forma que simbolitza les rajoles en forma d’ona de la Rambla de Barcelona, una rajola que sempre m’ha impressionat pel seu significat vinculat amb la baixada d’aigua i per l’impacte visual que em genera quan hi passejo. Sempre havia tingut ganes de fer-ne algun producte, i aquesta ha estat l’ocasió”, diu el xocolater de Barcelona.

Per la seva banda, el xocolater Jordi Roca ha preparat per a la campanya de Nadal un coet que es desplega i conté a l'interior calaixos, tants com dies té el mes de desembre. A l’interior de cadascun hi ha un bombó de xocolata, símbol de l’espera dels dies més dolços de l’any, el Nadal.