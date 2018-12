Josep Roca: "Si obrim un Celler de Can Roca a Escòcia, sabrem quina cuina fer-hi"

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca, van decidir viatjar a Escòcia un cop al mes durant un any sencer per conèixer la gastronomia del país. "Va ser una decisió meditada, finançada per nosaltres, que no té res a veure amb el fet que col·laborem amb el whisky Macallan, amb què treballem des del 2013", explica Josep Roca.

Al paral·lel 60, com a en Joan Roca li agrada anomenar Escòcia, hi han volgut fet "un viatge-aprenentatge a partir de dos llibres de viatges del segle XVIII, 'A journey to the western islands of Scotland', de Samuel Johnson, i 'The journal of a tour to the Hebrides', de James Boswell". El viatge s'ha convertit en el llibre 'Destil·lant Escòcia' (Librooks).

Els germans sostenen que la gastronomia és cultura, i la millor manera d'argumentar-ho és amb un llibre. "Hem plasmat en cada pàgina el descobriment que hi hem fet després d'haver-nos reunit amb productors, cuiners i amb investigadors escocesos, que ens han portat arreu per conèixer la seva pesca, la flora, la caça, tot", continua explicant Josep Roca.

La conclusió del viatge és que la cuina d'Escòcia s'ha d'interpretar a partir del seu clima, amb un sol esbiaixat. "Aquesta falta de llum podria fer entendre el caràcter també dels habitants, que sent menysteniment pel que té més a prop", diu el sommelier. De fet, "aquest punt és semblant al català, però nosaltres tenim la llum del Mediterrani, que ens fa sentir més estima per la nostra gastronomia", diu Josep Roca.

El llibre explica "com seria El Celler de Can Roca si fos a Escòcia", diu Josep Roca. No només perquè hi ha receptes seves, que han creat a partir dels productes que hi ha conegut i tastat, sinó perquè han conegut amb detall la cultura, és a dir la gastronomia.

Sobre la matèria primera, Josep Roca assegura que és "sublim". "Tenen molt de peix, rap, vieires, navalles, salmó, llobregant, i també carn de vedella (de tres races diferents) i una qualitat molt alta de llets i formatges". I tot això sense esmentar les algues del nord, "que tenen un gust de tòfona que no havia tastat mai abans", continua explicant Josep Roca.

Entre les comparacions històriques entre Escòcia i Catalunya, els germans Roca en van conèixer una de semblant a la de la fil·loxera amb les vinyes catalanes. "A Escòcia els va passar amb el cultiu de les patates, el 1846, que el va ensorrar un insecte semblant a la fil·loxera, i que va provocar que el camp es buidés perquè s'omplissin una sèrie de nuclis concrets, on es va desenvolupar el món industrial", diu el sommelier.

Per acabar, sobre la pregunta si El Celler de Can Roca té pensat obrir un restaurant a Escòcia, Josep Roca respon dient que, si ho fessin, s'hi sentirien segurs perquè l'han coneguda i l'han interpretada. I ho han deixat escrit en el llibre que l'editorial Librooks els ha publicat.

Ara bé, l'objectiu principal ha sigut deixar escrita l'experiència gastronòmica. "El nostre somni és que d'aquí a cent anys o menys algú s'inspiri en el nostre llibre per iniciar un nou viatge iniciàtic tal com el que hem empès nosaltres amb els llibres 'A journey to the western islands of Scotland', de Samuel Johnson, i 'The journal of a tour to the Hebrides', de James Boswell.