Per què cal anar a menjar postres d’Albert Adrià al Cakes & Bubbles de Londres?

La parada de metro Piccadilly Circus és la que queda més a prop per anar cap al Cakes & Bubbles, la pastisseria que el cuiner Albert Adrià ha obert a Londres, i que proposa menús sencers a base de dolços. Un cop fora del metro, ens hem de dirigir cap al número 70 de Regent Street. Trobarem uns quants cantants i artistes improvisats fins que arribarem a una vidriera lluminosa i luxosa, que anuncia amb lletres ben visibles "Cakes & Bubbles. Albert Adrià".

La primera impressió, per la riquesa que s’observa des de l’exterior (les peixeres sempre permeten veure bé el que hi ha a dins), és que no s’hi pot posar un peu sense que les butxaques no en quedin ressentides durant mesos. Esclar, la pastisseria-cafeteria està situada als baixos de l’Hotel Cafe Royal London, un cinc estrelles excels enmig de la City. Ara bé, una mirada ràpida a la carta demostra que el menú sencer de postres costa 29,50 €, i està compost de quatre plats.

Un cop dins, unes taules rodones, amb uns seients molt confortables, divideixen la sala, amb una barra en un lateral, i amb una sortida interior cap a la recepció de l’hotel, on els cambrers ofereixen desar-hi la motxilla, carregar-hi el mòbil o el que faci falta. L’amabilitat i empatia del personal dels hotels de cinc estrelles és de molt agrair.

A taula, el primer que hi arriba és el sommelier, que pregunta pels tipus de cava o xampany que es prefereixen. També en suggereix sense alcohol, i aigües amb fruites elaborades per ells mateixos, com la de festucs. També mostra la carta, que es presenta amb el títol 'David versus Goliath', una selecció dels xampanys preferits del Cakes & Bubbles de les cases de grans marques i també d’altres artesans, que anomenen petits productors (d’aquí el títol de 'David contra Goliat'). Entre les marques, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Jacquesson i Louis Roederer. De catalans: Llopart, Juve & Camps, Gramona i At Roca. D'anglosaxons: Nyetimber, Chapel Down i Rathfinny.

Amb el cava a taula, el menú 'Sweet afternoon bubbles' es presenta de cop, per a tots els components de la taula, servit en una font preciosista, de tres pisos. En el primer, flors congelades de coco i xocolata. En el segon, dolços en forma de suros de vins menjables, farcits de xocolata i avellanes, i els ous daurats, que són uns flams col·locats dins d’una closca d’ou daurada (que no es menja). I, per acabar, el famós 'cheese cake' amb formatge 'baron bigod', avellana i xocolata blanca. Són les postres més reeixides del Tickets, que el xef Albert Adrià ha creat amb el pastisser David Gil, amb qui treballen colze a colze des de fa anys. La fórmula dolça creada a l’avinguda Paral·lel, exportada amb luxes al centre de Londres.

Si el menú deixa amb gana (difícil, perquè és molt complet), a la carta hi ha més opcions, com l''after eight', que és un dolç amb textura de 'marshmallow' farcit de maduixa i xocolata, i amb una base d''after eight', que deixa molt bon regust. O el sandvitx gelat de maduixa, cruixent i fresc alhora.

Per últim, el compte. Els cambrers el porten al costat d’una rosa que conté al capdamunt una bola amb textura de gelatina, farcida de litxi, aigua de roses i gerds. Es menja llepant els pètals de la rosa. I la boleta, a l’estil de les grans olives del Tickets (i d'El Bulli), esclata a la boca.