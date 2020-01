5 restaurants per anar amb els amics i que no et costi una fortuna (1a part)

Compartir àpats amb els amics fora de casa de vegades es pot convertir en una feinada. Entre els requisits principals hi ha que el restaurant tingui una carta que inclogui els gustos de tots els comensals.

Us proposem restaurants (esclar que n'hi ha molts més!) repartits per la geografia catalana amb cartes àmplies i diverses. Una locals que, a més, aconsegueixen que sortir de casa i menjar plats de qualitat no costi una fortuna.

A Barcelona

El Nou Ramonet

Situat al barri de la Barceloneta, El Nou Ramonet té espais que poden ser reservats per a grups en més d'un menjador amb taules espaioses i un espai que evoca el mar.

A la carta, les bombes, servides de manera ben original (en pot de vidre) són les protagonistes, i és un encert demanar-ne perquè combinen el cruixent de l'exterior amb la tendresa de la patata i la carn cuites de l'interior.

Per continuar, els que prefereixen el peix de temporada trobaran mil i una opcions, com ara la graellada de sardines cuinades amb romaní o la paperina de calamarsons fregits.

Per als que prefereixin verdures, el restaurant proposa les verdures tallades com xips amb mel o en tempura, o les amanides generoses. I, per acabar, com a bon restaurant de la Barceloneta, no hi falten la paella ni l'arròs caldós.

El Nou Ramonet ofereix també carta específica per a grups.

Barraca

El Barraca és la proposta per anar a menjar plats cuinats a la brasa.

Si la colla d'amics no trobeu un espai obert per fer a la brasa peixos i carns, al passeig Marítim de Barcelona, davant del mar, hi ha la possibilitat de menjar-ne.

A més, la carta també ofereix la possibilitat de plats per compartir, anomenats "per picar", que cobriran tots els gustos gastronòmics (amanides, croquetes, bunyols, gambes a l'allet, braves...).

Com a bon restaurant davant del mar, d'arrossos no en falten.

Per acabar, els llaminers podran triar entre la mousse de te matcha amb gingebre, el pastís de formatge amb xocolata blanca o la pinya amb coco torrat, entre altres opcions.

A Tàrrega

La Cava

Malgrat l'estretor de la sala, hi ha taules que es poden ajuntar per a grups (si feu la reserva amb antelació). A La Cava l'estrella és la gran diversitat de plats per compartir que es poden demanar, i que cuinen amb rapidesa Albert Marimon i el seu equip.

De fet, la carta, escrita en una pissarra que ocupa tot un pany de paret del restaurant, els anomena "tapes al plat", perquè justament el xef ja els pensa perquè siguin compartits.

Entre les possibles tries, el peix (atenció a la sèpia amb tempura), els plats de carn (com el tàrtar de poltre, la cansalada amb ostra japonesa o la pell de porc amb tripeta). En temporada de bolets, els ous de reig i els ceps componen plats sublims.

I, per acabar, els amants de les postres elaborades tindran el dilema de triar entre el massini, la torrada de santa Teresa, la xocolata d'Agramunt o l'escuma de poma.

A Lleida

Teresa Carles

És el primer restaurant de la cuinera Teresa Carles, que durant anys va portar per nom El Paradís. Avui que el grup Teresa Carles inclou restaurants a Barcelona, a la Roca Village i a Madrid, el primigeni ha estat batejat amb el nom de la cuinera.

Sigui com sigui, és un restaurant ideal per als amants de les verdures cuinades de manera imaginativa, i per a tots els que vulguin tastar plats copiosos i originals en què les verdures ressaltin pels seus mil i un gustos.

A Sitges

La Salseta

La Salseta és el refugi de les receptes tradicionals de Sitges (Garraf) i també un davanter en la defensa del producte de proximitat.

Al capdavant, el cuiner Valentí Mongay, inquiet i atent a totes les tendències gastronòmiques, ha sabut crear una carta que deixa satisfets els gustos més diversos.

Els que prefereixin carn hi trobaran, per exemple, el magret d'ànec amb fals cuscús de poma; l'espatlla de xai desossada o el gall de pagès en caneló de pasta. Els que són de peix, el pop de amb patata al forn i pebre vermell; el bacallà gratinat amb muselina d'alls o els medallons de rap.

Els arrossos també són una de les especialitats de la casa, i especialment el caldós de mar i muntanya, basat en una recepta tradicional de la població del Garraf.