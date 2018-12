El 'panettone' es consolida com a postres imprescindibles de Nadal

Com cada any, a aquestes altures del mes de desembre les pastisseries ja estan en plena campanya de Nadal. Torrons, neules, tortells i altres dolços comencen a omplir aparadors.

Aquest any, tot i que el torró segueix mantenint-se al podi dels dolços més demandats, el 'panettone' s'ha convertit en un dels grans protagonistes del Nadal. Aquestes postres italianes s'han convertit en un imprescindible a la taula dels catalans. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que aquest dolç italià superarà les xifres del 2017, una tendència a l'alça que ve de lluny, ja que en els últims cinc anys les vendes de 'panettone' s'han multiplicat per quatre. A més, des del Gremi remarquen que el 'panettone' artesà és el que més triomfa, per la seva elaboració amb massa mare natural i sense químics afegits.

Dos milions de torrons

Tot i això, el torró segueix sent una de les postres preferides d'aquesta època. El Gremi també preveu superar les xifres de vendes del 2017, i es calcula que els catalans menjarem gairebé dos milions d’unitats de torrons artesans. Pel que fa als preus, es mantindran respecte als dels altres anys, mentre que els mestres pastissers segueixen innovant amb noves propostes creatives i originals. Xixona, crema cremada i praliné no faltaran a cap pastisseria, sense deixar de banda els nous gustos que van seduint els més atrevits, com el de 'toffee' de gerds i reducció de vinagre balsàmic o el de trufa de cafè amb 'toffee' líquid de whisky. A més, seguint la tendència del menjar saludable, també experimenta un creixement la demanda dels torrons amb menys sucre, així com els aptes per a persones amb intoleràncies alimentàries (sense gluten, sense lactosa…).

Jordi Morelló, guanyador del concurs al millor 'panettone' de l'Estat d'aquest any, assegura que aquest augment de consum es deu al fet que, "a diferència d'altres postres, com el torró, aquest brioix enriquit de fruites és més lleuger, no atipa tan ràpidament, sinó que permet degustar-lo pausadament, i, quan s'acaba, en vols més". Fa vuit anys a l'Ochiai, pastisseria on treballa Morelló, venien entre setanta i vuitanta 'panettones' l'any. L'any passat van augmentar a 260 unitats en tot l'any i, aquest 2018, només en les últimes tres setmanes ja n'han venut 1.600. El seu 'panettone' va ser considerat el millor de tot l'Estat per algunes característiques com l'aroma, la humitat i la flexibilitat especial, que el pastisser va trobar després de canviar les formules, les quantitats i les coccions fins a obtenir-ne el resultat desitjat.